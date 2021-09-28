Популярный американский ведущий сравнил паспорта вакцинации с Холокостом

Ведущий подкаста The Joe Rogan Experience, американский комментатор и популярный стендап-комик Джо Роган сравнил с Холокостом требования к вакцинации и «ковид»-паспорта. Соответствующее видео он опубликовал в «Инстаграме».

Сняла ролик кинокомпания Samuel Rivera Film. За кадром звучит недавний монолог Джо Рогана с подкаста The Joe Rogan Experience.

«Как только вы дадите политикам власть, любую силу, которой раньше не было, они найдут способ заставить вас делать то, что позволит им открыть собственный бизнес, заниматься им и держать бизнес на плаву. Они не откажутся от этой силы никогда, так исторически сложилось. Они найдут новые причины использовать вас. Мы должны защищать свою свободу любой ценой. Неважно, согласны политики с выбором людей или нет. Потому что свобода — это фундамент, на котором основана наша страна», — говорит в ролике Роган.

Монолог телеведущего сопровождается видеорядом с изображением Христа, несущего крест, фотографиями, на которых запечатлены нацистская Германия, преследования евреев, звезда Давида, Гитлер и чернокожие американские граждане, на которых нападает полиция. Роган заявляет: «Все, что препятствует свободе, является антиамериканским».

Это не первый подобный выпад Рогана в сторону вакцинации. Так, в апреле этого года в одном из своих подкастов ведущий заявил, что молодым здоровым людям вакцина от коронавируса не нужна. Об этом тогда писала американская газета «Нью Йорк Таймс». После публикации популярный ведущий подвергся шквалу критики и обвинений в сдерживании кампании по вакцинации в США, поскольку имеет огромную аудиторию слушателей. Позже Роган признал, что мог ошибаться и отметил: «Я не антивакцинатор».

А уже в начале осени 54-летний Роган сообщил своим 13,1 миллионам подписчиков в «Инстаграме», что прервал шоу во Флориде, потому что заболел коронавирусом.

«Я почувствовал усталость, подавленность и головные боли. Сердечная благодарность современной медицине за то, что вытащила меня из этого кошмара так быстро и легко», — заявил тогда ведущий.

Пока не ясно, вакцинировался ли Джо Роган или нет.

В США полностью вакцинированы от коронавируса 184 миллиона людей, что составляет 56% населения.

Ранее Президент США Джо Байден сделал третью прививку против «ковида» в прямом телеэфире, прямо в конференц-зале Белого дома. Перед прививкой американский политик-демократ сообщил, что третья доза «Файзера» в США рекомендована всем, кто старше 65 лет, хроническим больным старше 50 лет, а также персоналу медицинских учреждений и некоторым другим категориям населения.