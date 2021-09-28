ОГП расследует недостоверное декларирование нардепом-«слугой» Куницким

Офис генпрокурора начал расследовать возможное декларирование недостоверных данных депутатом Верховной Рады Александром Куницким (фракция «Слуга народа»).

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

«Рапорт САП зарегистрировали (в ЕРДР)», — сказал он.

По его словам, дело открыто по статье 366-2 (умышленное предоставление субъектом декларирования недостоверных сведений в декларации) Уголовного кодекса.

Кроме того, по другому эпизоду Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят во вторник обыски у окружения Куницкого в Харькове.

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило признаки уголовного преступления (ст. 366-2 Уголовного кодекса) в декларации Куницкого.

У Куницкого выявлены недостоверные сведения на 2,3 млн гривен (не указана информация о финансовом обязательстве в размере более 303 тыс. шекелей).