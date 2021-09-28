На поездках Зеленского по Украине зарабатывает фирма жены зампреда ОП

Фирма супруги заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко под названием GoodMedia заработала 1,2 миллиона гривен на предвыборной кампании во время местных выборов 2020 года, предоставляя услуги по проведению партийных мероприятий «Слуги народа». Об этом сообщает издание «Наши деньги».

Информация о финансовых отношениях между «Слугой народа» и фирмой GoodMedia содержится на сайте НАПК. К примеру, в отчете партии за третий квартал 2020 года указывалось, что фирма получила оплату в размере 1,23 миллиона гривен за проведение мероприятий.

При этом не уточняется, какие именно предоставлялись услуги. По информации журналистов, на предвыборной кампании с 19 августа по 12 сентября 2020 года в нескольких городах Украины на мероприятия тратили от 79 до 123 тысяч гривен. В частности, в городе Канев 28 августа было потрачено на подобное мероприятие 97 тысяч гривен.

Подчеркивается, что даты проведения мероприятий совпадают с официальными сообщениями о рабочих визитах президента Владимира Зеленского в различные города. К примеру, Канев Зеленский посетил 28 августа. Также в этот день президент участвовал в презентации кандидатов от «слуг» в Черкасской области. В сети «ОПОРА» отмечали, что мероприятие в городе Каневе организовывалось штабом партии «Слуга народа».

Издание «Наши деньги» получило свою информацию после появления расследования издания «Бабель», в котором выяснили, что фирма жены Тимошенко GoogMedia организовывала форумы «Украина 30», в которых за деньги участвовали общественные деятели и представители бизнеса.

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