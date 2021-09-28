Серьезное ДТП под Киевом: на переходе авто сбило бабушку с внуком

За рулем Daewoo находился 29-летний мужчина.

В понедельник, 27 сентября, в селе Большая Александровка Киевской области водитель Daewoo Lanos наехал на пешеходов, которые переходили дорогу в разрешенном для этого месте, передает пресс-служба полиции Киевской области.

Свидетели инцидента вызвали на место происшествия медиков скорой и полицейских. 63-летнюю потерпевшую, а также ее внука госпитализировали с места происшествия в местную больницу.

Как предварительно выяснили правоохранители, бабушка с 10-летним внуком переходила дорогу по пешеходному переходу. В это время их сбил легковой автомобиль.

За рулем Daewoo находился 29-летний житель Великой Дымерки.

Мужчину задержали полицейские. Автомобиль у него изъяли в качестве вещественного доказательства.

По факту аварии с пострадавшими правоохранители открыли уголовное производство. Квалифицировали инцидент как нарушение правил дорожного движения с пострадавшими.

: sud.ua