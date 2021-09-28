Нардеп Умєров пояснив, чим важливий закон про соціальний та правовий захист політв’язнів та членів їх сімей

Про це Умєров написав на своїй сторінці в Facebook.

Він нагадав, що на сьогодні Кремль незаконно утримує понад 450 громадян України в тимчасово окупованому Криму та непідконтрольних українському уряду територіях Донецької та Луганської областей.

«Щодня ми працюємо над тим, щоби повернути наших людей додому. Але питання звільнення людей з полону – це лише перший крок. Інтеграція їх у звичайне життя та надання соціальної та матеріальної допомоги з боку держави – це кроки, які ми маємо зробити після повернення наших громадян з тюрем», – наголосив нардеп.

Він вказав, що саме з цією метою президент зареєстрував в парламенті законопроект №6104 про соціальних і правовий захист політв’язнів та їх сімей, а також пов’язані з ним законопроєкти №6105 та №6106, які зараз направлені в профільний комітет Ради з прав людини.

«Чому цей закон потрібний та важливий? Зараз, щоб отримати статус особи, яка була позбавлена свободи внаслідок збройної агресії проти України, потрібно було пройти всі круги бюрократичного пекла: звернутись до СБУ, потім до міжвідомчої комісії на базі Міністерства з питань реінтеграції, потім дочекатись поки Комісія ухвалить рішення, включати людину до списку чи ні. На практиці отримати такий статус людям було практично неможливо. А коли людина повернулась з полону, де її катували, останнє, чого їй хочеться – оббивати пороги держустанов», – зазначив Умєров.

За його словами, законопроект пропонує спростити механізм отримання такого статусу, і запровадити додаткові соціальні та правові гарантії політв’язням та членам їх родин.

«Дуже важливий момент виписаний в законопроекті №6106, який вирішує багаторічну проблему великої кількості людей. Документ пропонує звільнити людей, які незаконно утримуються Кремлем, на час позбавлення особистої свободи та протягом шести місяців після звільнення від обов’язку подання податкової звітності. Важливо, що на цей період до них не застосовуватимуться штрафні санкції (фінансові санкції, штрафи) за неподання такої звітності. Існує дуже багато випадків, коли людина роками була в російському полоні, а по поверненні додому мала багатотисячні заборгованості за неподання звітності», – вказав народний депутат.

«Сподіваюсь, що цей закон зможе хоча б трошки полегшить життя звільнених політв’язнів та їхніх сімей. Це найменше, що ми можемо зробити для людей, які фізично та психологічно постраждали у боротьбі за суверенітет України», – додав він.

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