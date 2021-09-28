Хори древнього Херсонесу заливають бетоном – Центр журналістських розслідувань

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Відеоблог Микити Панасенка про те, як під виглядом благоустрою окупанти знищують Херсонес Таврійський — місто, що збереглося протягом двох тисяч років, але чи витримає російських окупаційних діячів — невідомо.

Херсонес Таврійський — так називалося місто, засноване давніми греками понад дві з половиною тисячі років тому на південному заході Кримського півострова — нині в межах міста Севастополь.

На місці древнього міста до наших днів збереглися: елліністичний театр, римська цитадель, вулиці, гончарні, колодязі.

У 2013 році Херсонес Таврійський було внесено до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. При цьому пам’ятка складається з кількох заповідних ділянок: частина античного Херсонеського городища та його сільськогосподарської округи.

У Законі України «Про охорону культурної спадщини» написано, що усі містобудівні, архітектурні та ландшафтні роботи на на об’єкті всесвітньої спадщини мають виконуватися тільки за погодженням з ЮНЕСКО.

У 2015 році так званий «уряд» окупованого Севастополя ухвалив рішення про передачу національного заповідника у федеральну власність Росії. Але ЮНЕСКО не визнала об’єкт «Херсонес Таврійський» російським.

Пізніше у вищої влади Росії з’явилися плани по будівництву у прилеглих до Херсонесу територіях. Мова йде про відкриття на території археологічного музею-заповідника «Херсонес Таврійський» в Севастополі дитячий центр «Корсунь» — філії табору «Артек».