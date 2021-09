100-летний мужчина поделился своим главным секретом долголетия

25 сентября Бахрума Басара из Малайзии отпраздновал 100-летний юбилей. Он поведал свой главный секрет долголетия корреспондентам местной ежедневной газеты The Sun Daily.

Мужчина рассказал, что работал школьным учителем несколько десятков лет. Также он много путешествовал и выращивал рис. У долгожителя 11 детей, 28 внуков и 25 правнуков. Басара признался, что ему очень нравится проводить время со своей семьей.

#NSTnation Practising a healthy lifestyle such as exercising and keeping to a balanced diet from a young age is former teacher Bahrum Basar’s secret to staying strong despite hitting the century mark.https://t.co/LsLx2AwaQm

— New Straits Times (@NST_Online) September 26, 2021

Басара отметил, что старается поддерживать умственную активность. Долгожитель много читает, хочет быть в курсе происходящего и поэтому регулярно просматривает новости, а самое главное, ежедневно решает головоломки. Также долгожитель заявил, что пользуется современными гаджетами, так как привык «идти в ногу со временем».

Мужчина отметил, что всю свою жизнь он строго придерживается распорядка дня. Для поддержки физического здоровья, он каждый день в обязательном порядке выходит на прогулку, чтобы подышать свежим воздухом и активно подвигаться.

Своим главным секретом Басара считает правильное питание. В его ежедневном рационе множество фруктов и овощей.

«Я прислушиваюсь к своему организму: ем, когда голоден и пью, когда чувствую жажду. На самом деле, каждый человек знает, сколько ему нужно есть и пить, чтобы выжить. Но часто люди идут за соблазнами. А это лишнее, это вред для здоровья», — рассказал долгожитель.

Также Басара признался, что иногда балует себя вредной пищей. Тем не менее, он всегда знает меру и может вовремя остановиться.

Ранее мы сообщали, что в Книгу рекордов Гиннеса внесли двух японских сестер как старейших среди живущих однояйцевых близнецов. Им было 107 лет и 300 дней по состоянию на 1 сентября, когда представители Книги рекордов фиксировали их возраст.