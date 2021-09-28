Новий автомобільний бренд VinFast скоро приїде в Європу

Компанія є підрозділом Vingroup JSC найбільшого в’єтнамського конгломерату, який деякі називають «відповіддю В’єтнаму Tesla». Вона дебютує в Європі у наступному році з двома моделями акумуляторних електричних позашляховиків, середньорозмірним VF e35 і семи містним VF e36, обидва розробка – італійської Pininfarina.

Дві моделі будуть запущені у В’єтнамі, Північній Америці і Європі приблизно в середині 2022 року після презентації, запланованої на кінці цього року.

VinFast став першим повноцінним вітчизняним виробником автомобілів у В’єтнамі, коли його перші моделі з бензиновим двигуном, побудовані під власним значком, вийшли на вулиці в 2019 році. Віце-президент з продажу B2B VinFast Еміель Хендріксен заявив у четвер, що він також розглядає Італію, Скандинавію, Швейцарію та Австрію для другого кроку у своїй європейській стратегії.

«Ми розглядаємо ці країни на 2023 рік», сказав він під час презентації в штаб-квартирі Pininfarina в Турині.

За словами Хендрікс, VinFast спочатку буде покладатися на модель прямої дистрибуції в Німеччині, Франції та Нідерландах, засновану на виставкових залах нерухомості, але пізніше може розглянути агентську модель для продажу в інших країнах.

Минулого року компанія продала близько 30 000 автомобілів всередині країни та поставила мету продати 15 000 електромобілів у 2022 році, хоча її представники не надали докладних прогнозів для європейського ринку в четвер. Раніше в цьому році джерела повідомили, що материнська компанія Vingroup JSC розглядає можливість первинного публічного розміщення акцій (IPO) в США свого автомобільного підрозділу, яке може оцінити VinFast приблизно в 60 мільярдів доларів, хоча первісний крайній термін для угоди в другому кварталі, згаданий одним з джерел, був відкладений.

Генеральний директор VinFast Europe Біч Тран сказав, що будь-яке рішення про IPO залишається за штаб-квартирою компанії у В’єтнамі.

«Наші європейські плани незалежні від будь-якого IPO. Ми продовжуємо наші плани, все в Європі рухається по плану” сказала вона.

: auto-portal.com.ua