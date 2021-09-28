Круг замкнулся: Наама Иссахар в Израиле, Алексей Бурков в России

Алексей Бурков, выданный израильскими властями американским в ноябре прошлого года и впоследствии приговоренный к 9 годам тюрьмы в штате Виргиния, внезапно вернулся в Россию. Об этом сообщают российские новостные агентства.

Поскольку американцы не склонны просто так отпускать заключенных, осужденных на длительные сроки, в данном случае явно видны последствия громкого дела о возвращении в Израиль Наамы Иссахар прошлой осенью.

Напомним, Нааму, летевшую в Израиль транзитным рейсом через «Шереметьево» из Индии, задержали за небольшое количество гашиша в багаже в апреле 2019 года. Хотя она не покидала транзитной зоны, на нее завели дело по статье «контрабанда наркотиков» и осудили на семь с половиной лет колонии.

Впоследствии российские власти явно увязывали участь Наамы Иссахар, имеющей как израильское, так и американское гражданство, с судьбой россиянина Алексея Буркова, который просидел в Израиле около четырех лет, ожидая решения о выдаче его властям США. Бурков прилетел в Израиль в 2015 году на несколько дней (не исключено, что его выманили специально), был задержан по запросу американцев, о котором не знал, и провел четыре года в тюрьме из-за откровенно противоправной деятельности израильской прокуратуры и судей, нарушивших из почтения к американским коллегам основной закон о свободе и достоинстве человека.

Многие полагали, что дальнейшая судьба Наамы после приговора явно связана с тем, как израильские власти поведут себя в вопросе выдачи Буркова. Однако дело повернулось иначе. Биньямин Нетаниягу слетал в Москву, переговорил с Владимиром Путиным – и вскоре российский президент помиловал Нааму Иссахар без видимой связи с россиянином, сидящим в израильской тюрьме.

Дело Буркова шло своим ходом, его выдали американцам, там он подписал сделку со следствием, признавшись в двух статьях из пяти, по которым его обвиняли, и получил девять лет тюрьмы.

Многие недоумевали по поводу решения Путина, который помиловал Нааму, ничего не получив взамен, но теперь дело прояснилось. Судя по всему, уже тогда имел место «трехсторонний» договор о том, что израильская фемида все же передает американцам Буркова, дабы не злить их прямым отказом, и те, чтобы не терять лицо, судят его, а через некоторое время Бурков спокойно отправляется на родину.

Теперь круг замкнулся – Алексей Бурков в России, Наама Иссахар в Израиле, а израильская юридическая система, как и американская, получила хороший урок – не следует похищать иностранцев, даже по просьбе союзников, поскольку это чревато такими же израильскими заложниками в обиженных странах.

Аналогичный урок в последние два года получила и Канада, державшая в плену по запросу американских властей влиятельную китаянку.