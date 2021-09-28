70-летнего серфингиста в Тель-Авиве несло прямо на камни – помог только полицейский катер

Пожилой мужчина, который занимался виндсерфингом рядом с тель-авивским яхт-клубом сегодня в полуденные часы, попал в неприятную ситуацию. Он не смог совладать с доской, упав с нее. На то, чтобы поднять обратно мачту с парусом, не хватало сил, и его начало относить бурным течением прямо на волнорез.

На счастье 70-летнего мужчины, неподалеку проплывал полицейский патрульный катер, на который и поступил сигнал от спасателей, заметивших бедственное положение серфингиста.

Сотрудники полиции подплыли на близкое расстояние к потерявшему управление серфингисту и бросили ему веревку. Тот схватился одной рукой за веревку, а другой за доску, и в таком положении его отбускировали на мелководье у пляжа Гордон.