Тіна Кароль показала, як стоїть на цвяхах

Знаменита українська виконавиця Тіна Кароль неабияк здивувала фанів своїм новим роликом. Жінка продемонструвала, як стоїть на цвяхах. Перед камерою зірка постала у стильному комбінезоні фіолетового кольору. За словами Тіни Кароль, стояти на цвяхах боляче, однак, артистка дивиться на такі речі як на прийняття болю.

Співачка розсекретила, що в такій практиці лише початківець. Однак, жінці надзвичайно подобається стійка на цвяхах. Зірка українського шоу-бізнесу розсекретила, що дуже часто людина уявляє біль нестерпним, однак, насправді їй зовсім не боляче.

Ролик Тіна Кароль опублікувала в соцмережі Tik Tok. Артистка показала, як стає на дві дошки з цвяхами й усміхається. За словами жінки, таку процедуру вона виконує кожного дня.

Завдяки стійці на цвяхах Тіна Кароль отримує неабияку енергію на цілий день. Артистка щиро рекомендує всім спробувати таку практику.

Ролик Тіни Кароль за короткий проміжок часу набрав велику кількість переглядів. Фоловери оцінили старання жінки, засипавши її компліментами. А ще шанувальники не перестають захоплюватись неабиякою мудрістю та силою Тіни Кароль.

@tinakarolКто также занимается стойкой на гвоздях? Если нет, хотел бы попробовать? 👇🏻##трансформациявспорте ##тинакароль

♬ Девочка – Тина Кароль

: wona.com.ua