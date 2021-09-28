В Николаеве сын сбушника и прокурорши врезался в машину дочери депутата

В Николаеве вечером во вторник, 28 сентября, на проспекте Героев Украины «Хюндай» врезался в «Фольксваген», который от полученного удара отлетел и ударил еще две машины.

В результате аварии пострадали 4 человека — водитель и двое пассажиров «Фольксвагена» и водитель ВАЗа.

Водителем «Хюндай» оказался 19-летний Никита Г. Как пишут «Новости-N», молодой человек только в этом году получил водительское удостоверение.

«Хюндай», на котором он попал в аварию, зарегистрирован на его мать, которая является сотрудником городской прокуратуры №1 Николаевской области. В ведомстве она отвечает за вопросы защиты государственной тайны.

Отец парня, по некоторым сведениям,является действующим сотрудником СБУ.

В автомобиле «Фольксваген», в который врезался «Хюндай», ехали жена и дочь депутата Николаевского горсовета Владислава Чайки. За рулем была его дочь.

В настоящее время пострадавших осмотрели врачи, их жизни ничего не угрожает.