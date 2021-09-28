Коронавирус в Израиле: тяжелых больных столько же, умирающих значительно меньше

Выступая в ООН, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет рассказал, что четвертая волна «ковида» в Израиле идет на спад благодаря еще одной дозе вакцины.

Данные Минздрава за последние дни в принципе подтверждают этот тезис, но следует учитывать, что это «праздничные» сведения, в которые учет велся не так тщательно, а число анализов резко сократилось. Поэтому для того, чтобы понять, какова реальная ситуация, следует дождаться по меньше мере середины следующей недели.

Так или иначе, по данным Минздрава на вечер вторника, сейчас в стране 55.315 зарегистрированных носителей вируса. В понедельник анализы (первичные, а не «контрольные») на «ковид» сдали 135 тысяч человек, из них зараженными оказались 5195 (3,87%), что свидетельствует о снижении заболеваемости.

Продолжается снижение числа тяжелобольных – в воскресенье их насчитывалось 689, во вторник вечером – 680 (285 при смерти).

За последние два дня список умерших от «ковида» или его последствий вырос всего на 17 человек. При всей трагичности каждой из таких смертей, статистически это очень хороший показатель, учитывая, что раньше умирало несколько десятков человек в день.

Таким образом, показатели явно улучшаются, вопрос только в том, не будет ли в ближайшие дни «коррекций», вызванных недостаточно тщательным учетом. Кроме того, следует учитывать, что возобновление школьной учебы и посещения детских садов грозит вновь спровоцировать рост заболеваемости, а вслед за ним – дальнейшее увеличение числа тяжелобольных и умирающих.