Ці продукти здатні захищати організм людини від запалень

Рівень запальних процесів у організмі можна обмежувати за рахунок правильно підібраних харчових продуктів. Хронічне запалення підвищує ризик розвитку багатьох недуг, включаючи пухлини, серцево-судинні захворювання, діабет, артрит і депресію.

Можна скоротити ризик розвитку запалень у організмі, якщо серйозно зменшити кількість рафінованих вуглеводів і переробленого м’яса. Це зовсім не означає, що ми взагалі більше у житті не повинні їсти пончики чи ковбасу. Але дуже важливо зменшити відсоток цієї їжі, щоб це пішло на користь. Наприклад, не варто закуповувати у супермаркетах виключно булки з білим хлібом, шинку, газовану воду, печиво, спаґеті тощо. Звичайно, усе швидко можна вжити у їжу, ці продукти не потребують тривалого приготування, але користі вони не принесуть.

Уся ця їжа збільшує рівень запалення у організмі. Вона містить насичені і трансжири, холестерин, і таке харчування не має бути домінуючим. Намагайтеся їсти менше червоного і переробленого м’яса, насичених солодощами продуктів, білого хліба і макаронів. Звичайно, якщо ви прийшли на день народження, то нерозумно буде відмовлятися від торта або пирога. Але ось їсти їх щодня не слід.

Також краще використовувати менше вершкового масла та інших трансжирів. А ось насичувати дієту можна фруктами і овочами, цільнозерновими, бобовими, горіхами і насінням, а також “гарними” жирами, які містяться у жирній рибі. Використовуйте оливкову олію, яка дуже корисна, вживайте гриби, часник, імбир. В цілому, чудовим прикладом протизапального харчування є середземноморська дієта.

: wworld.com.ua