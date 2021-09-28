Медицинские чиновники: Беннет инфантилен

Чиновники составляющие верхушку Минздрава, в телефонной беседе с министром здравоохранения Ницаном Горовицем выразили возмущение в связи с последними высказываниями премьер-министра. Разговор шел с участием сразу нескольких высокопоставленных государственных медиков.

Напомним, Нафтали Беннет на брифинге в Вашингтоне (он находится на Генассамблее ООН), резко раскритиковал чиновников из Миндрава, требующих ужесточения «антивирусных» мер. ОН сказал, что специалисты «не видят общей картины». «Я не приемлю подхода типа «кого это волнует», когда речь идет о деньгах и заработке. Они не будут принимать решений национального масштаба, это будем делать мы, — сказал Беннет журналистам. – Когда я спросил их, почему надо отменять концерт Шломо Арци из-за высокой заболеваемости в арабском поселке Рама, они только что-то мямлили».

Теперь чиновники дали организованный отпор, сообщив о подробностях разговора с Горовицем в прессу. Из этих сообщений следует, что верхушка Минздрава считает Беннета инфантильным человеком, не умеющим усваивать критику.

В Минздраве считают, что Беннет слишком зациклился на мысли о том, что вся заболеваемость и смертность приходится на непривитых или на «недостаточно привитых», и не понимает, что вопрос заболеваемости более широк и требует масштабных мер.

Гендиректор Минздрава профессор Нахман Аш, выступая этим вечером по телевизору, высказался более дипломатично. «Нас огорчило то, что мы услышали от премьер-министра. У меня есть тяжкое ощущение, что именно эти слова стали тем, что все услышали все в ООН, а не речи про наши достижения. Мы такого не ожидали, и этого не следовало говорить. Я очень доволен работой своих сотрудников, и мы продолжим высказывать свою позицию», — сказал гендиректор Минздрава.

Министр здравоохранения Ницан Горовиц тоже поддержал своих подчиненных. «Чтобы было понятно – специалисты в Минздраве прилежно выполняют отличную работу на мировом уровне. Они каждые день спасают людям жизнь. Я полностью их поддерживаю и могу их только похвалить за труд и огромный вклад. Их профессиональные рекомендации – главное соображение, из которого мы исходим, хотя и не единственное. Так было все время – при утверждении ограничений, порядке анализов и решении о третьей дозе вакцины. Нас, политиков, можно и нужно критиковать, даже если нам это неприятно. В этом заключается работа специалистов. Мы – те, кто принимает решения, и мы исходим из всей совокупности аргументов. Это должно делаться при обоюдном уважении и только исходя из деловых соображений. Вот так», — написал Горовиц в «Твиттере».

Напомним, что нынешнее правительство взяло явный курс на игнорирование высокой смертности ради отсутствия ограничений и сохранения обычного распорядка жизни всего общества. Такой курс явно противоречит идеологии Минздрава, согласно которой следует прежде всего бороться с эпидемией, а не считать ее «неизбежным злом» и не мириться с ростом тяжебольных.