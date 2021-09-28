Жорстоке вбивство в Києві: жінка отримала від незнайомця 11 ударів ножем

Зловмисник протягом шести днів переховувався від поліцейських

Столична поліція затримала чоловіка, який підозрюється у жорстокому вбивстві киянки. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

До столичної поліції від киянина надійшло повідомлення про те, що на дитячому майданчику на вулиці Гната Юри лежить жінка з ознаками насильницької смерті. На місце виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, криміналістична лабораторія, кінологи зі службовим собакою та лікарі.

Криміналісти виявили на тілі 36-річної померлої 11 колото-різаних ран.

«У рамках розпочатого досудового розслідування ми з’ясували, що жінка на вулиці познайомилася з чоловіком і запропонувала йому випити, але він відмовив та між ними виник конфлікт. У результаті чоловік схопив ніж та почав ним бити жінку, а коли вона перестала дихати, втік. Потім, намагаючись приховати сліди злочину, він переодягнувся, а ніж та одяг зі слідами крові викинув неподалік від місця події. Ці речі ми знайшли і вилучили для проведення експертиз», – розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника Святошинського управління поліції Петро Токар.

Правоохоронці розпочали пошуки зловмисника та відпрацьовували різні версії скоєного. У ході слідчих дій поліцейські опитали десятки громадян, які могли стати свідками злочину, а також переглянули відео з камер спостереження.

«Завдяки злагодженій роботі оперативників та слідчих ми встановили особу ймовірного підозрюваного. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 43-річний уродженець Хмельницької області, який протягом шести днів переховувався від поліцейських у підвальних приміщеннях та закинутих будівлях», – додав Токар.

За погодженням зі Святошинською окружною прокуратурою слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Відтепер фігуранту загрожує до 15 років за ґратами.

: glavcom.ua