Переполох в Минске: программист застрелил сотрудника КГБ, незаконно проникшего в квартиру

30-летний минчанин Андрей Зельцер застрелил из охотничьего ружья сотрудника КГБ после того, как группа «служителей закона» ворвалась к нему в квартиру, взломав дверь.

Согласно сведениям в белорусской прессе, Зельцер работал в компьютерной компании EPAM, формально американской, но основанной белорусами и во многом опирающейся на белорусские ресурсы.

Следственный комитет Белоруссии сообщает о произошедшем так: «28 сентября текущего года сотрудниками органов государственной безопасности проводились специальные мероприятия по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности. На законные требования сотрудников правоохранительных органов 31-летний житель Минска отказался открыть дверь квартиры и заблокировался в ней. С целью последующего так называемого «хайпа» проводил видеосъемку. После проникновения в квартиру сотрудников, мужчина открыл огонь из охотничьего ружья в сторону правоохранителей. В результате одному из них причинены телесные повреждения, от которых он скончался в больнице. С учетом характера примененного насилия, вооруженного сопротивления от 31-летнего мужчины, ответным огнем он был ликвидирован. Его 40-летняя супруга, которая также проводила видеосъемку преступления и содействовала его совершению, задержана по подозрению в соучастии убийству сотрудника КГБ».

Судя по описаниям в прессе, Андрей Зельцер находился дома с женой, когда в квартиру стали ломиться люди в штатском, называющие себя агентами КГБ, не предъявляя ни ордера, ни других подтверждающих их полномочия документов. Они говорили через дверь: «Милиция, откройте дверь, открывайте, не то сломаем дверь». Разумеется, люди не обязаны открывать дверь милионерам.

Тогда Зельцер предупредил их, что будет стрелять. Его жена снимала происходящее на телефон. Зельцер взял ружье наизготовку, и как только дверь взломали, открыл огонь по нападавшим. Те стали стрелять в ответ и убили владельца квартиры.

Государственный телеканал опубликовал видеосъемку этого происшествия, на которой показано видео со странных ракурсов: общий план «гебешников», вроде бы снятый сверху сзади, в то время как один из их группы снимает происходящее на мобильный телефон, стоя рядом с остальными. Имеется и ракурс прямо из комнаты, где стоят Зельцер с женой, тоже в хорошем качестве и снятый явно со стационарной камеры. При этом видно, что жена снимает происходящее на телефон, но самой съемки с телефона в опубликованной «подборке» нет. На видео Зельцер вскидывает ружье и стреляет. После этого съемка снова переходит на стражей порядка – они оттаскивают раненого обратно ко входной двери и занимают позиции для стрельбы. Из комнаты показывается жена и сразу скрывается обратно. На этом съемка обрывается.

При этом не видно тела самого Зельцера, а сотрудники КГБ стреляют в коридор, в который уже побежал один из них. Поэтому некоторые предполагают, что убитый офицер мог погибнуть от рук коллег. Непонятно также, почему, «отрабатывая адреса причастных к террористической деятельности», сотрудники органов не запаслись ордерами, не надели бронежилеты и шлемы.

Как подтвердилось впоследствии, жену убитого Зельцера арестовали, обвинив ее в том, что она «фиксировала преступление на камеру, следовательно, была соучастницей».

В следственных органах не поясняют, зачем сотрудники КГБ явились в квартиру к Зельцеру и как 30-летний программист был связан с «террористической деятельностью». Друзья убитого рассказали журналистам, что это был обычный парень, несколько раз он участвовал в протестах, но не более того.

Возможно, белорусские «чекисты» пришли к Зельцеру из-за его служебной деятельности. В августе Александр Лукашенко лично обвинял компанию EPAM и ее основателя Аркадия Добкина в финансировании протестов. «Добкин или Дробкин, как его там фамилия, это уже установлено, он деньги сюда перечислял на протестные акции. А там связан со спецслужбами. Деньги дали – перечисляли, а они тут делили. Это ненормально», — сказал тогда Лукашенко.

Так или иначе трагическое происшествие в Минске стало новым свидетельством полного разрыва между народом и властными структурами – люди настолько боятся репрессивных органов, что предпочитают отстреливаться, но не открывать дверь тому, кто говорит, что он из милиции. Это новый серьезнейший удар по репутации режима Лукашенко.