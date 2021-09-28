Врачи рассказали, как алкоголь влияет на вес человека

Алкоголь существенно влияет на вес человека. Это влияние значительно сильнее, чем вы, вероятно, думаете, передает FaceNews.ua.

Что бы там кто ни говорил, отдых за кружечкой или бокальчиком был и остается одним из излюбленных вариантов времяпрепровождения людей. Некоторые исследования показывают, что спиртное может быть полезно для здоровья. Например, красное вино способно снизить риск сердечных заболеваний. Однако алкоголь также играет большую роль в управлении весом. Каждый, кто стремится привести себя в форму, должен помнить об этих вещах.

Алкоголь богат калориями

Алкогольные напитки часто называют «пустыми» калориями. Это означает, что они обеспечивают ваше тело энергией, но содержат очень мало питательных веществ. В одной банке пива содержится почти 155 калорий, а в бокале красного вина — 125 калорий. Вечер в компании друзей с несколькими напитками может привести к потреблению нескольких сотен дополнительных калорий. Калорийность напитков, в состав которых водят другие компоненты (например, фруктовые соки или газированные напитки), может быть еще выше.

Спирт используется телом в качестве топлива

Когда алкоголь попадает в организм, он становится приоритетным источником топлива. Ваше тело стремится расщепить спирт прежде, чем снова брать энергию с жиров и углеводов. При этом избыток глюкозы и липидов, к сожалению, превращается в жировую ткань, передает FaceNews.ua.

Алкоголь может влиять на ваши органы

Основная роль вашей печени — действовать как «фильтр» для любых посторонних веществ, попадающих в ваш организм, таких как лекарства и алкоголь. Печень также играет роль в метаболизме жиров, углеводов и белков. Чрезмерное употребление алкоголя может привести к так называемой алкогольной жировой болезни печени. Это состояние способно повредить вашу печень, влияя на то, как ваше тело усваивает и хранит углеводы и жиры.

Алкоголь способствует перееданию высококалорийных продуктов

Фаст-фуд, высококалорийные снеки и закуски — верные спутники спиртных напитков на вечеринках и застольях. И часто калораж этих «сопутствующих» продуктов в разы превышает энергетическую ценность употребленного за вечер алкоголя. Все это, безусловно, негативно скажется на ваших усилиях избавиться от лишнего веса.

Алкоголь влияет на выбор калорийной еды

Даже самому стойкому поклоннику диеты будет трудно бороться с желанием пуститься во все тяжкие в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь снижает запреты и может привести к неправильному принятию сиюминутных решений, особенно когда речь идет о выборе продуктов питания.

Алкоголь и половые гормоны

Давно известно, что употребление алкоголя может влиять на уровень гормонов в организме, особенно тестостерона. Тестостерон — это половой гормон, который играет роль во многих метаболических процессах, включая формирование мышц и способность сжигать жир. Одно исследование показало связь низкого уровня тестостерона с распространенностью метаболического синдрома у мужчин. Метаболический синдром характеризуется высоким содержанием холестерина, артериальной гипертензией, высоким уровнем сахара в крови и высоким индексом массы тела. Кроме того, более низкий уровень тестостерона способен повлиять на качество сна, особенно у пожилых мужчин.

Алкоголь может ухудшить ваш сон

Рюмка горячительного напитка перед сном может выглядеть как гарантия хорошего ночного отдыха, но не спешите с выводами. Исследования показывают, что спиртное способно приводить к учащению периодов бодрствования во время циклов сна. А недосыпания из-за недостатка или нарушения сна могут провоцировать голод с последующими перееданиями.

: facenews.ua