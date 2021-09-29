Российский МИД обвинил «Ютьюб» в информационной агрессии и потребовал принять меры

«Немецкоязычные проекты российского медиахолдинга РТ подверглись акту беспрецедентной информационной агрессии со стороны видеохостинга «Ютюб», совершенному при очевидном потворстве, если не по настоянию германской стороны. Удалены без права на восстановление аккаунты двух медиаоператоров группы РТ – «RT DE» и «Der Fehlende Part». Попытки интернет-гиганта увязать такие вопиющие действия с некими абстрактными «нарушениями внутренних правил сообщества» в качестве обоснования этого очевидного проявления цензуры и подавления свободы выражения мнений рассматриваться не могут и не будут», — такое заявление опубликовал во вторник МИД РФ.

Как полагают в российском внешнеполитическом ведомстве, «на подобные неправомочные действия в отношении медиапроекта, занимающего четвертую строчку рейтинга популярности немецкоязычных СМИ в категории «Новости и политика», хостинг «Ютюб» пошел при гласной и негласной поддержке германских властей и местных СМИ, без стеснения и практически открыто подвергавших корреспондентов российских вещателей многолетней травле».

В сообщении употребляются такие термины, как «инфобарбаросса» и «развязанная против России информационная война».

Подытоживая свое возмущение, в МИДе обращаются «к компетентным органам Российской Федерации с предложением о разработке и принятии в отношении хостинга «Ютюб» и немецких СМИ ответных мер».

О том, какие органы «компетентны» в данном вопросе и о каких мерах может идти речь, в сообщении не говорится.

О том, что «Ютьюб» удалил без возможности восстановления аккаунты телеканалов RT-DE и DFP, работающие в рамках государственной российской телекомпании «Россия сегодня», около семи часов вечера сообщила Динара Токтосунова, руководитель службы Ruptly – немецкого отделения RT.