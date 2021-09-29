У Києві мотоцикліст протаранив автомобіль охоронної фірми: водій двоколісного в лікарні

Вчора, 27 вересня, у Шевчеенківському районі Києва мотоцикліст протаранив автомобіль охоронної фірми.

Про це повідомляє “Оперативна Україна інфо” із посиланням на dtp.kiev.ua.

За пропередньою інформацією, аварія сталася вночі на проспекті Перемоги, навпроти метро “Шулявська”. Водій Renault перетинав одну зі смуг попутнього руху і не побачив мотоцикліста, який їхав ззаді. Унаслідок цього, водій двоколісного врізався у задню частину автівки.

Мотоцикліста госпіталізували до лікарні з підозрою на перелом ноги. Обставини аварії встановлюють правоохоронці.

“Оперативна Україна інфо” звертається до водіїв з проханням дотримуватись ПДР, бути уважними, керувати транспортом у захисному мотошоломі (якщо керуєте мотоциклом), та в жодному разі не сідати за кермо напідпитку.

: oukr.info