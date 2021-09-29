Штрафи і терміни: як в Україні карають водіїв електросамокатів

До водіїв електросамокатів суди ставляться як до повноцінних учасників дорожнього руху. У Єдиному судовому реєстрі значаться як адміністративні, так і кримінальні справи.

В Україні почали карати водіїв електросамокатів за порушення Правил дорожнього руху. Наразі в Єдиному судовому реєстрі вже зафіксовано 16 справ, пов’язаних з ДТП за участю самокатів. Про це повідомляє державний сервіс Opendatabot.

Більшість ДТП за участю електросамокатів кваліфікуються судами як адміністративні правопорушення. Їхня кількість постійно зростає, збільшуються і штрафи — якщо в минулому році порушники оплачували 340 гривень, то тепер — уже 850 гривень.

Як правило, аварії трапляються через неуважність водіїв самокатів або інших учасників дорожнього руху. Зафіксовані ДТП на пішохідних переходах, а також під час зупинки і виходу з авто.

Повідомляється, що мати з дитиною їхали на самокаті по тротуару і зачепили жінку. Постраждала отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості, провела тривалий час у лікарні і їй довелося встановити ендопротез.

У справі №303/1650/21 встановлено, що водій самоката не впорався з керуванням і збив дівчину на велосипеді. У постраждалої діагностували струс мозку, численні забої обличчя і переломи, що кваліфікували як тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Водія самоката також визнали винним за ст. 291 КК України і присудили штраф у розмірі 200 неоподатковуваних податком мінімумів (3400 грн). Крім того, він зобов’язаний сплатити потерпілій 37 216 гривень компенсації матеріального збитку і 70 000 гривень — компенсації моральної шкоди.

: itsider.com.ua