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«ДНР» і «ЛНР» поки не скасували «митний контроль» між «республіками»

29.09.2021

Як заявив так званий «глава ДНР» Денис Пушилін, спочатку потрібно розробити «підзаконні нормативні акти для введення єдиного порядку регулювання зовнішньоторговельної діяльності», повідомляє сайт «Новости Донбасса».

При цьому, якщо підприємство, зареєстроване в «ДНР», захоче поставити товар до «ЛНР» і навпаки, то це все ж буде вважатися «зовнішньоекономічним контрактом». Пушилін підкреслив, що «режим вільної торгівлі» не передбачає об’єднання «ДНР» і «ЛНР».

За його словами, преференції вільної торгівлі будуть полягати в тому, що підприємству «ДНР» або «ЛНР» не потрібно проходити процедуру акредитації як «суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності». Це означає, що поставка товарів в рамках укладеного контракту не обкладається «митом та зборами».

Нагадаємо:

  • У серпні 2021 року так званий «глава ДНР» Денис Пушилін заявив, що хоче скасувати «кордон» між «ДНР» і «ЛНР», щоб між територіями, які вони контролюють, було вільне переміщення жителів.
  • З 1 жовтня 2021 року так звані «ДНР» і «ЛНР» приберуть «митні пости» на «кордоні» між «республіками» в зв’язку зі створенням «єдиної економічної зони і єдиного митного простору».

 

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