«ДНР» і «ЛНР» поки не скасували «митний контроль» між «республіками»

Як заявив так званий «глава ДНР» Денис Пушилін, спочатку потрібно розробити «підзаконні нормативні акти для введення єдиного порядку регулювання зовнішньоторговельної діяльності», повідомляє сайт «Новости Донбасса».

При цьому, якщо підприємство, зареєстроване в «ДНР», захоче поставити товар до «ЛНР» і навпаки, то це все ж буде вважатися «зовнішньоекономічним контрактом». Пушилін підкреслив, що «режим вільної торгівлі» не передбачає об’єднання «ДНР» і «ЛНР».

За його словами, преференції вільної торгівлі будуть полягати в тому, що підприємству «ДНР» або «ЛНР» не потрібно проходити процедуру акредитації як «суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності». Це означає, що поставка товарів в рамках укладеного контракту не обкладається «митом та зборами».

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