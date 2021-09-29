Прогноз погоды в Израиле: как по заказу и по сезону

Сегодня в Израиле установится малооблачная погода. Температура воздуха будет соответствовать сезонным показателям.
Температура воды в Средиземном море +28 °С, высота волн — 70–90 см. Температура воды в Красном море +26 °С, в Мертвом море +28 °С, в озере Кинерет +29 °С.
Температура воздуха:
Голанские высоты — 17–30 °С;
Цфат — 16–25 °С;
Тверия — 22–33 °С;
Хайфа — 21–26 °С;
Тель-Авив — 22–28 °С;
Иерусалим — 15–25 °С;
Ашдод — 21–28 °С;
Мертвое море — 26–31 °С;
Беэр-Шева — 19–29 °С;
Мицпе-Рамон — 17–24 °С;
Эйлат — 23–34 °С.
В четверг и пятницу погода не претерпит заметных изменений.