Прогноз погоды в Израиле: как по заказу и по сезону

Сегодня в Израиле установится малооблачная погода. Температура воздуха будет соответствовать сезонным показателям.

Температура воды в Средиземном море +28 °С, высота волн — 70–90 см. Температура воды в Красном море +26 °С, в Мертвом море +28 °С, в озере Кинерет +29 °С.

Температура воздуха:

Голанские высоты — 17–30 °С;

Цфат — 16–25 °С;

Тверия — 22–33 °С;

Хайфа — 21–26 °С;

Тель-Авив — 22–28 °С;

Иерусалим — 15–25 °С;

Ашдод — 21–28 °С;

Мертвое море — 26–31 °С;

Беэр-Шева — 19–29 °С;

Мицпе-Рамон — 17–24 °С;

Эйлат — 23–34 °С.

В четверг и пятницу погода не претерпит заметных изменений.