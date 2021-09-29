46-летняя Могилевская показала, как отрывается по ночам

Украинская певица Наталья Могилевская, которая в августе отпраздновала свое 46-летие, показала, на что способна.

На своей странице в Инстаграм звезда поделилась кадрами, которые не оставили публику равнодушной.

Наталья Могилевская, которая недавно стала капитаном звездной команды на шоу «Співають всі», а также открыла школу талантов для детей, не забывает и о концертной деятельности.

В новом посте певица поделилась кадрами выступления, на котором сумела по-настоящему зажечь.

«Даже не буду ничего говорить. Час ночи. Нам надо просто танцевать», – обратилась она к поклонникам, которые пришли на концерт.

«Невероятная», «Супер», «Красавица», «Наташа, Вы невероятная 🔥🔥🔥», – отреагировали на увиденное в Сети.

: showdream.org