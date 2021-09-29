YouTube видалив два німецьких канали RT за публікацію фейків про COVID-19

Про це повідомила в telegram керівник RT DE Дінара Токтосунова, передає Радио Свобода.

Головний редактор RT Маргарита Симоньян назвала дії відеохостингу «медійної війною». «Дуже чекаю, що рідна держава, не відкладаючи, заборонить в Росії Дойче Велле і інші німецькі ЗМІ, а також закриє корпункти ARD і ZDF», – написала вона в Twitter.

Google заявив, що видалив канали, тому що вони публікували неправдиві відомості про COVID-19. Раніше компанія попереджала RT DE, що це може статися, якщо автори продовжать порушувати правила спільноти, і припиняла їх право на публікацію відео: «Під час призупинення прав власники каналу намагалися обійти обмеження, використовуючи інший канал; в результаті обидва канали були закриті за порушення Умов використання YouTube».

Маргарита Симоньян у відповідь на це сказала, що чіткі правила YouTube ніде не прописані. RT DE дав інтерв’ю скептиків щодо коронозаходів, за що і «відбував покарання», під час якого запрошував свою аудиторію на інший канал. Він тепер також був знищений.

«У цей же самий час на YouTube спокійно віщають антипривівочники, терористи і фашисти всіх мастей», – додала Симоньян.

За словами Дінари Токтосунової, RT DE посідав четверте місце в YouTube серед німецькомовних ЗМІ в категорії «Новини і політика». У червні канал, як стверджується, зібрав 21,3 млн переглядів.

У вересні 2021 року YouTube на вимогу Роскомнадзору заблокував для користувачів з Росії відео на каналі російського опозиційного політика Олексія Навального з рекомендаціями «Розумного голосування» на виборах до Держдуми РФ. Google також заблокував Google Docs зі списками рекомендацій і видалив додаток «Навальний» зі свого магазину.

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