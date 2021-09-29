Получи, «Реал», гранату: Тирасгол в Мадриде, Месси лег под амбразуру

Тираспольский «Шериф», в составе которого на «Сантьяго Бернабеу» не было не только ни одного молдаванина, но и ни одного русскоязычного футболиста, сотворил самую главную сенсацию нынешней Лиги чемпионов: в гостях был обыгран «королевский» клуб.

Реал – Шериф — 1:2

Можно, конечно, говорить о невезении хозяев поля. О поймавшем кураж голкипере чемпиона Молдавии. Но нельзя не отметить, что «Шериф» не проявил на «Сантьяго Бернабеу» ни грамма страха. Играл, что называется, в свою игру: от обороны, уповая на контратаки. Играл без паники. Где мог — держал мяч, где не мог — рубил соперника, словно косой.

Коэффициент полезного действия «Шерифа» потрясающий: два удара в створ, два гола. Могло быть и «три-три». Яхшибоев уже после того, как открыл счет, прекрасно пробил в противоход Куртуа, и попади в створ, быть бы голу.

Победный же гол — шедевр! Примерно из той же серии, что и гол Ван Бастену в ворота сборной СССР в 1988 году в финале чемпионата Европы.

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Испанская пресса до матча если и писала о «Шерифе», то как о посланцах из «темного мира», последнего куска развалившейся империи, СССР. Особо выделяли рассказ румынского футболиста Флорина Мотрока, игравшего в конце 90-х за «Шериф».

«Был перерыв матча, и мы уступали кому-то в счете. Он, Гушан (владелец «Шерифа» футбольного, концерна «Шериф» и фактически всей Приднестровской Молдавской Республики), зашел в раздевалку и бросил на пол гранату. Все просто онемели от ужаса. Граната не разорвалась. Через две-три минуты он вернулся и сказал нам — если не сравняете, после матча граната будет настоящей», — цитировало румынское издание Prosport.ro Мотрока.

Неизвестно, был ли Гушан вчера в Мадриде, но многие футболисты «Шерифа» выдали матч жизни. Вратарь Георгиос Атанасиадис установил рекорд Лиги чемпионов на гостевых матчах против «Реала», совершив 11 сэйвов. Он опередил россиянина Акинфеева и бразильца Диду, голкипера «Милана». Любопытно, что все вратарские подвиги творились в матчах, в которых «Реал» проиграл.

Один из поклонников «Шерифа» из Молдавии после сенсационной победы опубликовал крик души в социальной сети: «Перед игрой пообещал жене: если «Шериф» сегодня не проиграет, то всю семью везу на отдых в Египет. Вот это я попал!!!!»

А надо было ставочку на победу молдавского клуба делать, тогда и на Египет, и на новую мебель хватило бы!!!!

И закончу о главной сенсации игрового дня в Лиге чемпионов почти сказочным сюжетом.

«Дедушка, поздравляю! Тебе «Реал» попался на жеребьевке. Привези мне с «Сантьяго Бернабеу» футболку Модрича!» — так отреагировал внук главного тренера «Шерифа» Юрия Вернидуба на итоги жеребьевки Лиги чемпионов.

Дед сделал больше, чем просил внук: он привез с «Сантьяго Бернабеу» скальп «Реала».

К слову, Тилль забивал победный гол из-под Модрича!

Шахтер – Интер — 0:0

И этот счет в пользу «Шерифа».

ПСЖ – Манчестер Сити — 2:0

Эта встреча ожидалась с огромным интересом: два «нефтяных мешка» играли друг с другом.

Победили шейхи парижские. Месси открыл счет голам за «ПСЖ», сыграв как в лучшие годы: рванул с центра, коротко обыгрался с Мбаппе и положил мяч в самую паутинку ворот гостей.

В концовке матча аргентинец снова удивил футбольный мир: он лег за «стенкой», словно пацан заленый.

Известный в прошлом футболист Рион Фердинанд заявил, что подобное геройство является унижением для Месси.

Спорный вопрос, хотя нельзя не признать: в «Барселоне» такого не могло быть никогда…

Порто – Ливерпуль — 1:5

Победа гостей не удивила, но вот счет…

Аякс – Бешикташ — 2:0

Милан – Атлетико — 1:2

Боруссия – Спортинг — 1:0