Трамп договаривался с Путиным, что будет резким только на камеру, а Путин соблазнял Трампа красивыми переводчицами

45-й президент США Дональд Трамп предупреждал своего российского коллегу Владимира Путина, что во время разговора с ним будет «несколько минут резким на камеру». Об этом в своей книге «Я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа» написала бывшая пресс-секретарь 45-го президента Стефани Гришэм.

Отрывок из книги до ее официального представления опубликовала 28 сентября газета «Вашингтон Пост». В отрывке упоминается саммит «большой двадцатки» в японском городе Осака, который состоялся в 2019 году.

«Хорошо, я собираюсь вести себя с вами немного жестче, но только несколько минут», — цитирует слова Трампа Гришэм. Она слышала, как тот говорил своему российскому коллеге: «Это для камер, и после того как они уйдут, мы поговорим. Вы понимаете».

Кроме этого, по словам Гришэм, на том же саммите Трамп в шуточной форме сказал Путину, что они оба должны «избавиться от журналистов, которые публикуют фейковые новости», заявив: «У вас нет этой проблемы в России». Путин ответил: «Да, да, у нас то же самое». Позже Трамп улыбнулся, указал на Путина и сказал: «Не вмешивайтесь в выборы».

Также Гришэм пишет, что Путин мог намеренно взять на встречу с Трампом красивую женщину в качестве переводчика, чтобы отвлечь американского президента: «Когда началась встреча, советник Трампа Фиона Хилл наклонилась ко мне и спросила, заметила ли я переводчицу Путина, которая была привлекательной брюнеткой с длинными волосами, симпатичным лицом и потрясающей фигурой. Позже она сказала мне, что подозревает, что Путин выбрал такую женщину специально, чтобы отвлечь нашего президента».

На видео переводчица сидит позади министра иностранных дел России Сергея Лаврова:

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В своей книге Гришэм отмечает, что Дональд Трамп «был слишком поглощен своим собственным эго и убежден о своей непобедимости».

Нынешняя пресс-секретарь Трампа Лиз Харрингтон назвала данную книгу «очередной жалкой попыткой нажиться на силе президента и продать ложь о семье Трампа».

Стефани Гришэм была на должности пресс-секретаря во время президентской кампании Трампа с 2015 года. Затем она перешла на работу в его администрацию, но так и не провела ни одного брифинга.