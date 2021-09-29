Президент Израиля летит в Киев: это первый визит Герцога на посту главы еврейского государства

На следующий неделе президент Израиля Ицхак Герцог совершит первый визит в статусе главы еврейского государства. Он посетит Украину, где примет участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию трагедии в Бабьем Яру. Позже Герцог встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и выступит перед членами украинского парламента.

В рамках визита Ицхак Герцог встретится с коллегой из Германии, Франком-Вальтером Штайнмайером.

Первый визит президента Израиля продлится три дня, с 5 по 7 октября.

Памятные мероприятия организованы Украинским институтом национальной памяти, Национальным историко-мемориальным комплексом «Бабий Яр», Институтом истории Украины Национальной академии наук при поддержке Всемирного конгресса украинцев.

Мемориальные мероприятия начнутся сегодня, 29 сентября.

Как сообщает украинское информационное агентство УНН, сегодня, в 20:30, состоится межрелигиозная молитва о жертвах Бабьего Яра. «Молитву проведут Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав и главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман», — говорится в сообщении агентства.

«Украинские власти совместно с Благотворительным фондом «Мемориал Холокоста «Бабий Яр» готовят мощную программу к 80-летию трагедии в Бабьем Яру. В частности, 6 октября 2021 года на территории Бабьего Яра состоится официальная церемония при участии мировых лидеров, деятелей еврейских организаций, выживших во время Холокоста, и украинцев, которые спасали евреев от смерти во время нацистской оккупации и получили звание Праведников народов мира.

Вместе с Мемориалом Холокоста в Бабьем Яру планируется открытие музейно-мемориального объекта «Курган», внутри которого будет размещена большая 3D-модель Бабьего Яра с событиями 1941 года, который возводят немецкое архитектурное бюро SUB и украинский Центр пространственных технологий. Также запланированы открытие мемориального объекта «Хрустальная стена плача», автором которого является известный художник Марина Абрамович, и премьера в Украине фильма Сергея Лозницы «Бабий Яр. Контекст». Все эти проекты реализуются совместно с Мемориалом Холокоста «Бабий Яр», говорится на сайте главы украинского государства.

Ранее мы сообщали, что украинский чиновник назвал Бабий Яр «божьей карой за Голодомор», а православный священник призвал евреев покаяться.

В мае 2017 года народный депутат Украины, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко призвал президента Израиля Реувена Ривлина извиниться перед Украиной и украинским народом, а Кнессет — признать голодомор геноцидом украинского народа.

«Во время парламентских слушаний, посвященных трагедии Бабьего Яра, где убивали и украинцев, и евреев, и цыган, и людей другой крови, — президент Израиля Ривлин с трибуны украинского парламента (!) заявил, что среди пособников нацистских преступлений было много украинцев. К сожалению, все присутствующие в парламентском зале — и президент, и депутаты, и министры — стыдливо промолчали.

Выступление Ривлина унижает украинцев, поэтому я призываю президента Израиля извиниться перед нашим государством и нашим народом. А Кнессет Израиля — наконец признать голодомор геноцидом украинского народа, как Верховная рада еще в 2008 году признала Холокост геноцидом евреев», — написал Ляшко на своей страничке в социальной сети «Фейсбук».