Большое разоблачение: Дмитрий Коновал и Дмитрий Шувал провернули грандиозную аферу AssetG Finance

Дмитрий Коновал и Дмитрий Шувал оказались организаторами крупнейшей аферы в СНГ за последние годы. Имя ей AssetG Finance. AssetG Finance – компания, которая позиционирует себя, как современный сервис, занимающийся выпуском токенов на основе золота.

Другими словами, занимается тем, что добывает ценные металлы, например, золото, после чего оцифровывает их, создавая собственные токены. Поэтому монеты от AssetG.Finance якобы обеспечены таким солидным активом, как и золото, соответственно, вызывают уверенность в том, что токены будут постоянно расти в цене. Что же происходит на самом деле – читайте в расследовании.

На самом деле, мы имеем дело c компанией, чья структура, напоминает своими методами работы и стилем менеджмента – организованную преступную группу. Попросту говоря – наперсточники. Только в отличии от ОПГ из лихих 90-х, целью AssetG Finance являются не зеваки на рынке или вокзале, а крипто-инвесторы. Наперстки же они сменили на токены. Однако суть от этого не поменялась. Далее детальнее:

Начнем с персоналий. Руководителями организации являются Дмитрий Коновал и Дмитрий Шувал.

Они уже были замечены в аферах и коррупционных схемах, в частности — создании фиктивного агентства межрегионального развития, а также — в обмане еврейской ортодоксальной организации (речь идет о краже одного миллиона долларов у общины Харькова).

Как работают Дмитрий Коновал и Дмитрий Шувал из AssetG Finance и Судан Голд?

Общая сумма, на которую Дмитрию Шувалу и Дмитрию Коновалу удалось обмануть инвесторов и доверчивых соплеменников оценивается в 4 миллиона долларов. Своими, мягко говоря, не этичными действиями харьковчане нанесли серьёзный репутационный ущерб, как сотрудникам и партнёрам по агентству регионального развития — реальным политикам (в частности, Игорю Райнину и Юлии Светличной), так и всему еврейскому сообществу Украины.

Понимая, что лёгкой наживы в данных сферах деятельности им больше не следует ожидать, они обратили внимание на бурно развивающуюся на то время сферу: криптовалюту. Создали криптовалютный проект Sudan Gold Coin и закрепили за ним Дмитрия Коновала, как медийное лицо, якобы с чистой, неиспорченной репутацией для договорных встреч с будущим наивным инвестором.

ЛЕГЕНДА ПРОЕКТА БЫЛА ТАКОЙ:

Создание автоматизированного добывающего предприятия на территории Северного Судана.

Основной «фишкой» данного предприятия было то, что каждая партия добытых минералов была бы взвешена на весах, подключенных к единой системе учёта, доступ к которой имело бы также правительство Судана.

Однако в реестре компаний, которые занимаются добычей золота на территории Судана, нет не единого упоминания о такой компании. Так же нет информации о государственных договорах.

Таким образом, такое предприятие было бы не только автоматизировано, но и прозрачно в своей бухгалтерии.

Однако, кроме установленных, на одном из объектов золотодобычи, камер видеонаблюдения, нет не единого упоминания о какой либо электронной системе учета. К слову, видео с камер может быть просто из перехваченного видео потока одной из шахт в Судане. Перехватить такое видео достаточно просто.

Помимо этого, каждый имел бы возможность приобрести минералы, добываемые этой компанией, с помощью специально выпущенной для этого криптовалюты, называемой SGC.

Очень напоминает другие мошеннические схемы.

Разработкой основной концепции и технической части проекта занималась группа энтузиастов во главе с молодым предпринимателем Дмитрием Коновалом.

Также, как утверждают мошенники, им удалось получить официальное разрешение на проведение золотодобычи от самого Министерства Минералов Судана (а также правительства Судана, — ред. First Truth&Transparency Committee).

Однако нет ни единого упоминания об этом на сайте министерства и в его реестрах. То есть компания, не имея реальных гарантий, просто собирает инвестиции – продавая воздух.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:



На поверку, все заявленные внешне-политические и юридические договоренности, оказались – фейком.

Так же выяснилось, что юристы и другие сотрудники компании в Судане начали получать зарплату с задержкой, а со временем платежи и вовсе перестали поступать.

Дмитрий Коновал и Дмитрий Шувал стали попросту выводить деньги из проекта и используя их в собственных целях, а юристам и сотрудникам в Судане сообщали, что проект переживает не лучшие времена и они вынуждены финансировать проект самостоятельно, в связи с чем «возможны задержки».

В последствии, сотрудникам пришлось реализовывать офисное имущество, дабы хоть частично покрыть свои убытки.

Среди лидеров организации, так же произошел раскол на финансовой почве.

Дмитрий Коновал использовал больше финансовых средств в личных целях чем его соратник Д. Шувал, на что тот попытался юридически переоформить проект на себя – без ведома Коновала.

Этот обман был вскоре замечен многими инвесторами и “близкими людьми”!

Вследствие чего их афёра была раскрыта и представлена «нужным людям» со всеми необходимыми доказательствами.

После их ссоры Коновала и Шувала, произошло следующее: Коновал, мастер интриг и манипуляций – расположил к себе команду, дабы всю ответственность переложить на своего компаньона, разместив статьи подобного характера о том что «Шувал всех и вся кинул!». Таким образом избежать ответственности.

Основные пункты обвинения были следующими:

Шувал – не платил сотрудникам в Судане.

Не подписал финальный договор с правительством Судана о предоставлении участка для добычи металлов.

Дмитрий Шувал – якобы обещал помочь с юридической поддержкой проекта на территории США, и даже пообещал правительству Судана помощь с развитием отношений между Суданом и США и не выполнил этого!

Якобы только Шувал привлекал в проект «партнёров» — «миллионер из Сан Франциско и эксперта из Oracle — Thomas Varghese», который и выделил большие деньги на проект для его локального развития, а также на технические нужды.

Затем, Коновал нанимает группу юристов из швейцарской компания Netarc AG, для того что бы подставить Шувала под удар, так как тот отнял компанию у Коновала.

First Truth&Transparency Committee совместно с Freedom House направляет данный материал в СБУ, Генеральную Прокуратуру и Администрацию Президента Украины с требованием дать оценку действиям Дмитрия Шувала, подорвавшего не только имидж действующего президента Украины на междунарожной арене, но и страны целиком.

То есть, Коновал добил своего компаньона. И победа в войне двух мошенников осталась за ним. Следовательно Шувал попал в международный розыск.

НАШИ ДНИ:

Теперь же Дмитрий Коновал организовал новый проект, с новым названием – «AssetG.Finance» но со старыми схемами.

Таким образом, мошенники подставили не только перспективный проект, но и обманули своих партнеров в США ради собственной выгоды.

Факты:

— Ни одного грамма золота не было добыто в Судане.

— Нет никаких документов о том, что компания продала золото другой компании, и в каких числах происходили сделки также нет.

— Нет никаких доказательств золотодобычи, кроме пары фото из фотостоков.

— Нет никаких документов с налоговой.

— Нет никаких документов заверенных правительством Судана.

— Про Дмитрия Коновала вообще нет информации, что он является инвестором и добывает золото в Судане.

— Коновал не имеет бэкграунда в сфере золотодобычи.

— Нет диплома и документов на право хотя бы работы в Судане и добычи золотой руды.

— Нет вида на жительство в Судане.

— Предоставлены фото лицензий и сертификатов, но мы, как бы не старались, не смогли расшифровать набор цифр и букв, которые нам предоставляют. Таких лицензий просто не существует.

— В реестре Центрального Банка мы не нашли информации про AssetG.Finance. А ведь только ЦБ РФ может выдавать лицензии любым финансовым организациям.

— Токены не существуют.

Заходим в google и вбиваем в поиск “AssetG Finance разоблачение”:

Мнение специалистов:

Будьте бдительны, доверяя кому либо свои деньги!

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