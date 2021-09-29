Як зміцнити імунітет восени за допомогою продуктів: поради дієтолога

Щоб відчувати себе добре в осінній період, потрібно не забувати про повноцінний сон, дотримання режиму, розслаблення і фізичну активність. Також велику роль відіграє і раціон харчування, розповіла дієтологиня Маргарита Макуха.

Менше солодкого

Фахівчиня зазначила, що для зміцнення імунітету восени потрібно їсти менше солодкого. Справа в тому, що цукор негативно впливає на баланс мікрофлори кишечника – саме вона є одним з важливих бар’єрів від проникнення в організм вірусів і шкідливих бактерій.

Більше овочів

Макуха радить їсти більше овочів. Перевагу слід віддати овочам, які не містять крохмаль: листовий салат, кабачки, стручкова квасоля, болгарський перець. Ці продукти багаті клітковиною, яка допомагає підтримувати здоровий імунітет.

Також Макуха рекомендувала їсти гарбуз – в ній міститься речовина карнітин, яке надає енергії і допомагає мозку працювати швидше. Для самопочуття і імунітету також корисні ріпа, цвітна капуста і кабачок.

Фрукти

Серед продуктів, здатних зміцнити імунітет восени, експертка виділила яблука. У них міститься антиоксидант кверцетин, який допомагає боротися з вірусами і бактеріями. Також в цьому можуть допомогти плоди екзотичного фрукта фейхоа, які багаті кальцієм, залізом, міддю, цинком та іншими корисними речовинами.

: ukrhealth.net