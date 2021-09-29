На Донбасі окупанти продовжують обстріли: поранені двоє українських бійців

Про це повідомляє штаб ООС.

Як зазначається, упродовж минулої доби, 28 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була контрольованою. Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, в порівнянні з попередньою добою, не змінилась.

«Російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню, один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння … Внаслідок бойових дій два військовослужбовця Об’єднаних сил дістали вогнепальні поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі, стан їх здоров’я – задовільний», – йдеться у повідомленні.

В напрямку Кримського збройні формування РФ двічі вели прицільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу Павлополя російські найманці два рази відкривали щільний вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Також двічі під обстріл потрапили наші позиції неподалік Кам’янки. Перший обстріл ворог здійснив зі станкових протитанкових гранатометів, другий – із заборонених мінометів калібру 120 мм.

Крім того, на Донеччині зафіксовано застосування двох ворожих безпілотників, за допомогою яких ворог скинув ВОГ-17 в районі населених пунктів Лебединське та Широкине.

Протягом поточної доби, 29 вересня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

В районі Золотого-4 окупанти вели прицільний обстріл наших позицій з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї. Біля населеного пункту Піски ворог застосував ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

«На ворожі провокації наші військовослужбовці відкривали адекватний вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити обстріли», – додали в штабі ООС.

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