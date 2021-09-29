За добу в Україні з COVID-19 госпіталізовано 2855 пацієнтів та померло 217 людей – МОЗ

Про це повідомляє міністерство охорони здоров’я України.

«За добу 28 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 9 666 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 953, медпрацівників – 204). Також за минулу добу: госпіталізовано – 2 855 осіб; летальних випадків – 217; одужало – 3 281 особа», – йдеться у повідомленні.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (976), Дніпропетровській (787), Донецькій (699), Одеській (662) та Запорізькій (592) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 411 622 особи, одужало 2 251 352 пацієнти, зафіксовано 56 080 летальних випадків та проведено 12 783 263 ПЛР-тестувань.

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