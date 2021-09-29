Что ожидает Западный мир?

В наши дни, когда время убыстрилось и мир меняется со скоростью картинок в калейдоскопе, стало заметнее, чем когда-либо, что за изменениями мира стоит Великий Манипулятор. Он проводит, в отличие от всяких суетящихся королей, президентов и премьер-министров, глобальный план, о котором мы можем кое-что узнать, читая пророчества ТАНАХа. А короли и президенты лишь исполняют отведенную им роль – как белые мышки в представлении «Театра зверей» московского Уголка Дурова.

Семь лет назад историки помянули столетие начала мировой войны, прошедшей в двух фазах – как МВ1 и МВ2, унесшей около 100 млн жизней и определившей судьбу ХХ века. В этой войне пять главных европейских держав с непреклонной решимостью разрушали себя и свою эпоху. Даже с высоты прошедшего столетия непросто найти смысл в их действиях. Недаром Осип Мандельштам в стихе начала1915 года «Зверинец» изобразил воевавшие стороны как персонажей глобального Театра зверей.

Зачем германские спецслужбы пропускали в Петроград в апреле 1917 года запломбированный вагон с Лениным и другими заговорщиками? Ведь они создавали у себя за спиной экстремистский режим, объявленная цель которого была – уничтожение европейской цивилизации? «Весь мир насилья мы разрушим» – честно обещали в своём гимне заговорщики. Они разрушали, они же оказались и насильниками.

Затем европейские сверхдержавы того времени Франция и Англия кабальным Версальским договором определили неизбежность будущего германского реваншизма и рождение не одного, а двух разрушителей Европы. Разрушители, правда, не удержались в статусе союзников и сцепились друг с другом.

Сейчас, пытаясь понять причины катастрофы, определившей судьбу века, возвратимся в Сараево 28 июня 1914 года, в котором началась эта всеевропейская драма. Другой причины начала войны, кроме произошедшего там в тот день, историки не называют.

Эрцгерцог Франц Фердинанд должен был в ближайшие годы получить австро-венгерскую корону – его дядюшке императору Францу Иосифу I, которому он наследовал, вот-вот должно было стукнуть 84 года. Австро-Венгрия являлась в ту пору одной из самых свободных и успешных империй мира. «Эдиктами о терпимости» императора Иосифа II в 80-е годы 18 века евреям по всей империи были дарованы почти полные права, а конституция 1848 года сняла с них последние ограничения. Расцвели экономика, финансы, вслед за ними науки, искусства, литература. Один из популярных писателей ХХ века Стефан Цвейг писал: «Я должен признать, что ни в школе, ни в университете, ни в литературном мире никогда не испытывал никаких притеснений как еврей … Не было города, в котором было легче чувствовать себя европейцем (чем Вена)».

Но не бывает по-настоящему счастливых многонациональных стран. Даже в последней сегодня супердержаве США счастью меньшинств невыносимо мешают её бледнолицые граждане со своей обидной «привилегией белых». Что до Австро-Венгрии – мы читали об отношении чехов к австрийской власти в «Похождениях солдата Швейка».

Франц Фердинанд опубликовал проект реформы – превращение своей империи в «Соединённые Штаты Великой Австрии», разделении её на 15 равноправных автономных образований по национально-территориальному принципу. Эту идею он унаследовал от вождя венгерской революции 1848 года Лайоша Кошута. Увы, проект погиб вместе с эрцгерцогом.

В путешествии в Боснию эрцгерцога сопровождала его жена княгиня София. Она побоялась отпустить в опасный город мужа одного. Во время их поездки по Сараево на знатную чету действительно случились три покушения. Сербы дважды кидали в их машину гранаты.

Странная история с этой машиной. Во всех книгах пишут об открытой канареечно-красной машине эрцгерцога. Однако в венском музее, где она выставлена, её цвет тёмно-болотный. Недаром историю принято уподоблять подслеповатой даме.

Возвращаясь из ратуши – цели поездки, Франц Фердинанд решил посетить в госпитале людей, раненых в теракте, которому он послужил невольной причиной. Вроде бы – достаточно было приключений за день, но мы говорим о человеке голубой крови. По дороге водитель заплутал и выехал к кафе, в котором сидел сербский заговорщик Гаврила Принцип, уже решивший было, что покушение в тот день не удалось. Последние слова эрцгерцога были обращены к жене: «Позаботься о детях». София умерла на 10 минут раньше мужа.

Сербы – мужественный народ. Весь ХХ век они пытались отстоять своё государство, но мир был против них. В МВ1, сражаясь за Антанту, сербы потеряли до трети своего населения. 25 марта 1941 года югославское правительство подписало договор о подчинении Германии и присоединении к Берлинскому пакту. На следующий день население Белграда высыпало на улицы с девизом: «Лучше война!» Сербы получили её. В Боснии сербы, до войны – большинство, превратились в меньшинство. Боснийские мусульмане были союзниками Гитлера.

В книге еврейского издательства, существовавшего в СССР до 1948 года, я прочёл когда-то, что в МВ2 из 80 тысяч сербских евреев в концлагерях не погиб никто. Все они ушли в партизаны, и половина их выжила. После войны выжившие репатриировались в Израиль.

Югославия, ведомая сербами, оказалась единственной освобождённой СССР страной, устоявшей против диктата Сталина.

Последняя трагедия Сербии – трёхмесячная бомбёжка её Клинтоном весной 1999 года – гибель около 500 человек, экологическая катастрофа и потеря Косова – «сербского Иерусалима» – места их древних монастырей и церквей.

Похоже, злодеев в Сараево 28 июня 1914 года не было. Были марионетки. Так ради чего случилась всеевропейская трагедия, начавшаяся в тот день и завершившаяся 8 мая 1945 года?

Наверняка не для возникновения «первой в истории страны Советов», возникшей в мятеже, просуществовавшей в преступлениях и умершей в ничтожестве. Вряд ли ради создания «социалистического блока». Тот родился не в любви, просуществовал не в радости и умер без сожаления. Не для создания «двухполярного мира». Этот принёс «холодную войну» и нередко балансировал на грани ядерной. И не «новый мировой порядок», провозглашённый президентом Бушем-старшим 11 сентября (такие совпадения дат не бывают случайными) 1990 года, был целью всемирной пертурбации. Этот оказался несмешной шуткой.

Единственным позитивным итогом ХХ века со всеми его трагедиями и бедами стало возвращение вечного народа на его библейскую родину – предсказанный Библией процесс, завершивший 18 веков скитания евреев. Из Святой книги мы знаем, что Израиль – это не аберрация, а реальная история мира. Сейчас мы видим это в жизни.

Препятствиями к возрождению еврейского государства были те страны, которые разрушали Европу своей большой войной. Англия, декларацией Бальфура, опубликованной день в день с большевистским переворотом в России (очередной намёк на режиссуру в Театре зверей), способствовала успеху сионистского проекта. Но, получив протекторат над Палестиной, Англия своими Белыми книгами стремилась всемерно затруднить его реализацию. Королевский флот не пропускал в Палестину корабли с евреями, пытавшимися избежать гибели в Холокост. Нацистская Германия с присоединённой к ней Австрией пытались решить еврейскую проблему в Европе геноцидом. Россия организовывала убийц израильтян, снабжала их оружием, сама воевала на их стороне. А своих евреев всеми силами удерживала от возвращения на их землю.

США, выступившие решающей силой в мировой войне, периодами оказывали еврейскому государству и советским евреям значительную помощь. Например, Никсон поставками вооружений в решающие дни войны Судного дня в октябре 1973 года. Президенты-демократы были к Израилю, как правило, враждебны. Президент Картер на переговорах в Кэмп-Дэвиде настоял на отдаче евреями Египту всего Синайского полуострова, освобождённого евреями в июне 1967 года; Клинтон председательствовал при подписании Израилем самоубийственного для себя договора с террористами Арафата. Обама повсеместно поддерживал мусульманских экстремистов. В наши дни демократы Конгресса США отказали в субсидировании поставок Израилю разработанных тем ракет для системы «Железный купол».

Однако по мере приближения к столетию начала мировой войны ХХ века участники той трагедии стали один за другим увядать. К ним всем пришло демографическое вырождение. Причиной его стала потеря Западным миром религиозности. Филип Лонгман в своей книге 2004 года «Пустая колыбель» объяснил это просто: «Верующие люди имеют детей, а секулярные либералы не имеют». В освобождающееся социальное пространство Западной Европы ринулись переселенцы из Турции, с арабского Ближнего Востока, из Африки.

Надёжным оплотом христианского мира представлялись США. Пора аморальности пришла в Америку в восьмилетие Клинтонов – в 1992–2000 годы. Помянутые 3 месяца бомбёжек Сербии стали чёрным пятном на душе страны.

В 2008 году американцы неожиданно избрали президентом мусульманина Обаму. Это значило, что христиане с американского юга утратили влияние. Христианская мораль стала стремительно вытесняться из сознания американцев, сменяясь постмодернистской, или что там вместо неё.

Среди белых жителей южных штатов, утрачивающих религиозность, распространилась опиумная зависимость, уносящая сотни тысяч жизней ежегодно. Президент Трамп объявил это национальной катастрофой. Однако Обама защищал сеть наркоторговли террористами Хезбаллы, о чём я писал, например, в эссе «Скверный детектив». Сейчас приток гибельной продукции поддерживается администрацией Байдена, открывшей мексиканскую границу. Эта открытая граница обеспечивает и этническую смену населения США. И идеологически, и этнически Америка становится неомарксистской страной третьего мира вроде центральноамериканской Венесуэлы.

Трагедией современной Америки стала и победа в ней феминизма, разрушающая основы человеческого бытия – отношения мужчин и женщин. Центральным моментом создания мира было, как изложено в Торе: «И перестроил Господь Бог ребро, которое взял у человека, в женщину, и привел ее к человеку. И сказал человек: сей раз это кость от моих костей и плоть от плоти моей; она будет называться иша (женщина), ибо от иш (мужчины) взята она. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей; и станут они одной плотью» (Берейшит, 2:22-24).

Однако феминистская «наука» рассудила по-иному. Она определила, что мужчина по своей сути – враг женщины. И вот юные девушки приходят в колледжи, изучают там «гендерные исследования», «женские», «гомосексуальные», и узнают, что корень мирового зла – это «toxic masculinity» – токсичные мужские качества. И задача педагогики – с детского сада избавлять мальчиков от их «токсичности».

Девушкам втолковывают, что им необходимо также освободиться от их биологической обузы – деторождения. Свобода абортов, и даже инфантицида, объявлены их главной половой программой. Нью-Йорк Таймс статьёй: «Бездетные женщины счастливее имеющих детей» оповестила своих читательниц о пути тех к благоденствию. Неудивительно поэтому, что Западный мир становится миром одиноких людей. Наиболее распространённой жертвой самоубийств, уносящих в США больше жизней, чем дорожные происшествия, стали одинокие мужчины за 40.

Израиль превращается в противоположность Западному миру, к которому, считалось, принадлежит. Если там религиозность исчезает, в Израиле она растёт. Если на Западе – демографическое увядания, то здесь… Когда я наблюдаю жизнь в Иерусалиме, почти все женщины детородного возраста представляются мне беременными. Отличаются они лишь сроком беременности: от одного часа до без пяти минут 9 месяцев. Парни, выглядящие как хиппи, с серьгой в ухе, правда зачастую в кипе, везут коляски или несут бэби на пузе. Я вздрагиваю, но потом понимаю, что бэби уже рождён. Это просто популярны здесь такие сумки для ношения младенцев.

Лет 20-30 назад христианскую цивилизацию в Америке стало принято называть более точно: иудео-христианской. Пройдёт немного лет, и эту цивилизацию, ввиду отсутствия христиан, станут звать просто иудейской.