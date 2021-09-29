Отгулял как следует и сел в тюрьму: известный израильский актер начал отбывать наказание за сексуальные домогательства

Известный израильский актер Моше Ивги начал сегодня, во вторник, 29 сентября, отбывать срок наказания за непристойные действия и сексуальные домогательства. Ивги, согласно приговору суда, будет находиться 11 месяцев в тюрьме «Хермон».

Согласно приговору, Ивги должен был начать отбывать наказание 1 сентября. Но этот срок был перенесен по просьбе актера, попросившего дать ему возможность провести череду выпавших на сентябрь праздников в домашних условиях.

Суд положительно отреагировал на прошение, учтя возраст Ивги и ряд других обстоятельств.

В январе 2020 года Моше Ивги был признан виновным по двум эпизодам домогательства и развратных действий, совершенных в августе 2012 года в отношении молодой женщины, работавшей с ним на съемках фильма.

Изначально обвинение актеру выдвигалось по эпизодам домогательств и развратных действий в отношении четырех женщин — трех связанных с ним по работе и одной случайно встреченной в киоске, где продают фалафель.