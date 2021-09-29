В Румунії стартували українсько-румунські навчання Riverine-2021

Участь в урочистій церемонії відкриття навчань взяли командувач Військово-Морських Сил ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа та командувач Морських Сил Румунії контр-адмірал Міхай Панаіта, повідомляє командування ВМСУ.

В навчаннях беруть участь більше 15 катерів, гелікоптери та підрозділи морської піхоти Румунії та України, морської охорони Держприкордонслужби України і Прикордонної поліції Румунії, підрозділи спеціального призначення.

Як зазначив командувач ВМСУ, щорічні військово-морські навчання засвідчують дружбу і партнерство двох країн та розуміння важливості забезпечення безпеки у річкових секторах та протоках. Вони стали гарною нагодою підвищення рівня взаємосумісності, вдосконалення спроможностей та відпрацювання міжнародних стандартів взаємодії.

«Дунай – одна із найбільших водних артерій Європи, по фарватеру якої проходить дружній кордон між Україною та Румунією. Формат заходу дає можливість спільно відпрацювати поставлені завдання із залученням не тільки Військо-Морських Сил, а й підрозділів Морської охорони ДПС України та Прикордонної поліції Румунії. Впродовж навчання наші національні тактичні групи мають перетворитися на один злагоджений екіпаж, працювати спільно заради однієї мети – підвищення рівня регіональної безпеки», – сказав він.

«Сучасні виклики та загрози такі як тероризм, нелегальна міграція чи пандемія змушують нас діяти разом. Riverine-2021 стає необхідним інструментом спільної підготовки ВМС наших країн. Почавши з навчання невеликого масштабу кілька років тому, навіть за нинішніх обмежень через пандемію, ми маємо намір збільшити не лише кількість та сили учасників, а й рівень складності навчань. Як і раніше, Riverine – це можливість тренуватися у реальних умовах та ділитися своїми знаннями і досвідом», – в свою чергу зазначив командувач Морських Сил Румунії Міхай Панаіта.

Як вказали у командування ВМСУ, не менш важливим є можливість отримання українськими військовими моряками досвіду співпраці з флотом держави, яка є членом Північноатлантичного альянсу, що дозволяє підвищувати рівень взаємосумісності з країнами-членами та партнерами НАТО та набувати відповідних спроможностей.

Під час переходу морем корабельна група українських ВМС відпрацювала низку навчальних заходів, серед яких проходження кільваторним строєм, сигналовиробництво за стандартами НАТО, перевірка звязку, прохід вузини тощо.

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