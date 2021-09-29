Певица Лолита обещала отцу приехать в Израиль на советском танке и рассказала, что напротив фамилии в школе написали «жидовка»

Известная российская актриса Лолита Милявская обещала отцу приехать в Израиль на первом советском танке, считает, что «Крым — ее», так как там стоял ее горшок, что на Украине во времена СССР антисемитизм был более заметный, чем в России.

Об этом Милявская рассказала в эфире передачи «Женщины сверху» телевизионного канала «Дождь».

Эти темы были затронуты после того, как ведущая спросила у собеседницы: «Что должно случиться, чтобы вы уехали из России»? Ведущая при этом отметила, что у Милявской якобы есть некая защитная пленка известности.

«Я думаю, что ужесточение репрессий. Тогда инстинкт самосохранения скажет, что это надо будет сделать. Я не думаю, что есть защитная пленка (известности), показательные порки никто не отменял. Я честно скажу, что из-за того, что у меня большая ответственность за маму и за дочь, я очень фильтрую базар. И это инстинкт самосохранения», — ответила певица.

Милявская рассказала, что помнит историю отца.

«Я помню, чем закончилось у папы. То, из-за чего папа получил статус политэмигранта, на сегодняшний день кажется смешным, с одной стороны, а с другой стороны, время так возвращается, что уже и за это опять можно получить.

Была шутка… Он же был конферансье. И мы, вся семья, были прописаны в Ялте, там строился кооператив, родители работали в Ялтинской филармонии, и папа, и мама.

Ялта была родным домом, поэтому, когда меня спрашивают, чей Крым, я говорю: мой. Потому что там стоял мой горшок. Он с детства стоял именно там.

И родители стояли там в очереди на трехкомнатный кооператив.

И вот пришел первый секретарь обкома партии на концерт в Зеленый театр. Папа читал монолог про грязный ялтинский пляж.

Я стояла за кулисами и очень хорошо это помню. Я выросла за кулисами.

С утра — папа с мамой, а вечером Тарапунька и Штепсель. Потом все меняется, и много-много артистов. Ободзинский, Королев… Это все мое детство. И бесконечный горшок, который передвигался.

И был фрагмент, который я запомнила на всю жизнь. Был нарисован задник, который опускался, а на нем, значит, бутылки, грязь, вдали ялтинский берег. И я помню, что в образе пьяного мужика он произносил фразу: «Вот от этого столба — до этого». Я запомнила только это из этого монолога.

То есть это был пьяный, который гуляет по пляжу.

Первый секретарь обкома сказал, что все хорошо, программа хорошая, только вот этот монолог — убрать, про грязные пляжи.

А у папы такая натура была, что «я ничего не уберу». Два раза прочел, три, а на четвертый прилетело — их лишили кооператива; мама тогда была, по-моему, представлена к званию заслуженной, папа уже был заслуженным, для них в то время это было очень важным, но их этого лишили. Потом последовало личное письмо Фурцевой о запрете работы.

То есть это — ни за что. И невольно вылепили политического эмигранта, хотя никаких кружков, никакой литературы не было.

Родители начали посещать синагогу в Киеве. Там какое-то диссидентство было, потому что очень много людей пытались через Красный крест уехать.

Ну и о папе пошли разговоры — «Голос Америки», радиостанция «Свобода».

Уехал и автор этого монолога, он тоже эмигрировал, его имени не помню, у него был псевдоним. И все, у папы не оставалось шансов.

Прошло два года, и с помощью этих самых радиостанций ему дали статус, и он уехал», — рассказала Милявская

По ее словам, отец был одним из немногих, кто «не сошел в Риме».

«И в отличие от многих наших эмигрантов, которые сходили в Риме, где была остановка, — почти никто до Израиля не доезжал, люди уезжали в Канаду, в США, кто-то оставался в Италии, — папа в составе этой малочисленной группы добрался до Израиля».

Милявская рассказала, что отцу в свое время помогла Голда Меир.

«Ему в этом смысле очень помогла Голда Меир. Кстати, о том, что папа общался с Голдой Меир, я узнала от нашего разведчика, Шабтая Калмановича, покойного.

Он мне как-то сказал, хочешь, я тебе расскажу все про твоего папу? Он в этот момент служил.

Голда Меир дала папе возможность оказаться на телевидении, у него появилось свое шоу.

Я даже не представляла, как можно туда уехать. Я папе, в свои шесть лет, сказала, что я в этот твой Израиль приеду на первом советском танке».

После этого Милявская сравнила уровень антисемитизма на Украине и в России времен СССР.

«Кстати, в России я с антисемитизмом никогда не сталкивалась, а вот в Украине это была норма.

Жид, жидовка, все это было. Я уже про это рассказывала, могу повториться. В школьном журнале всегда была такая страница сзади, где были указаны данные о родителях. Там, Иванов Иван Иванович, родители такие-то, инженер и домашняя хозяйка.

А моя фамилия была Горелик, и было написано: родители — артисты; русская. По маме ведь я русская. И было зачеркнуто и написано: жидовка.

Поскольку мы периодически просматривали, что в журнале, я это видела своими глазами.

Ну и вообще, поступать в Украине в институт мне было заказано. Маме наш местный районный депутат — а тогда районных депутатов знали в лицо, как участковых, и они про тебя тоже все знали — сказала: у вас девочка скоро школу заканчивает, я вам советую — в Россию, она здесь нигде не поступит; и смените ей фамилию», — рассказала Лолита Милявская.