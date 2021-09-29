Сотрудники ВОЗ насиловали африканских женщин, предварительно спаивая их алкоголем. Видимо, так они боролись с вирусом Эбола

Независимая комиссия по расследованию при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) установила, что работники организации были причастны к ряду сексуальных преступлений в Демократической Республике Конго в течение 2018–2020 годов.

В частности, более 50 женщин в Конго заявили о сексуальных домогательствах со стороны представителей международных организаций, прибывших в страну для борьбы со вспышкой вируса Эбола. В результате 29 пострадавших забеременели, однако большинство из них вынудили сделать аборт.

Расследование выявило в целом 83 причастных к притязаниям, из них 21 сотрудник ВОЗ. По словам пострадавших женщин, их спаивали алкоголем, после чего втайне забирали в больницы, где заставляли заниматься сексом.

Кроме этого, некоторые работницы гуманитарных миссий в ДР Конго заявили комиссии при ВОЗ, что их также домогались и насиловали, обещая в случае отказа уволить, или же наоборот — предлагая большую зарплату или лучшую работу в случае согласия.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус публично извинился перед жертвами домогательств. Он заявил, что виновным в домогательствах, чьи лица установили, навсегда запретили сотрудничество с организацией. По крайней мере, уже сейчас с четырьмя работниками досрочно прекратили договоры.

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Также Гебреесус сказал, что планирует передать информацию комиссии в ДР Конго, а также в те страны, откуда прибыли установленные насильники.

Структуры ООН длительное время борются с проблемой сексуальных преступлений, совершенных их работниками. В частности, в 2019 году организация зафиксировала 175 заявлений о домогательствах или изнасилованиях, из них по состоянию на июль 2020 года расследовались более 140.

Последняя вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго продолжалась с 2018 по июнь 2020 года. За это время от вируса погибли более 2200 человек — это второй крупнейший показатель с 1976 года, когда болезнь впервые обнаружили.