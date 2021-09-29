СБУ завершила расследование дела Семенченко

Служба безопасности Украины (СБУ) завершила досудебное расследование в отношении бывшего депутата Верховной Рады Семена Семенченко («Самопомощь») и внештатного агента Национального антикоррупционного бюро Евгения Шевченко, подозреваемых в организации незаконного военизированного формирования.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

«Следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве по девяти лицам, среди которых бывший народный депутат Украины Семен Семенченко», — говорится в нем.

Производство велось сразу по четырем статьям Уголовного кодекса: ч. 2, ч. 3 ст. 260 (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности); ч. 2 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), а также ч. 2 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

Отмечается, что все фигуранты уголовного производства имеют различную степень причастности к указанным правонарушениям и сейчас знакомятся с материалами расследования.

СБУ напоминает, что в начале 2021 года она разоблачила и прекратила деятельность не предусмотренного законодательством военизированного вооруженного формирования, так называемой «частной военной компании».

Ее деятельность была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности.

По данным следствия, организаторами «компании» были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко, а также Евгений Шевченко, известный широкой публике как внештатный агент НАБУ.

Как сообщалиось, в мае 2019 года СБУ сообщила экс-депутату Рады Семенченко («Самопомощь») о подозрении в организации обстрела телеканала «112 Украина» в 2019.