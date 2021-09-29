Фахівці назвали найкращий чай для здоров’я мозку

Вранці багато людей вважають за краще пити каву, але дослідники з Швейцарії рекомендують переходити на зелений чай, оскільки цей напій набагато корисніший для здоров’я, зокрема, він покращує мозкову активність.

Автор дослідження Стефан Боргвардт підкреслив, що в складі зеленого чаю є велика кількість антиоксидантних речовин, які борються в організмі з вільними радикалами, захищаючи його від розвитку серйозних захворювань.

Згідно досліджень, цей напій допомагає в лікуванні психічних розладів, таких як слабоумство. Він здатний збільшити короткострокову синаптичну пластичність мозку, благотворно впливаючи на його когнітивні функції.

Зазначимо, що зелений чай, у складі якого багато вітамінів і мікроелементів, зокрема кальцію, магнію, заліза, фосфору, натрію, збільшує концентрацію дофаміну в організмі (гормону щастя). Одночасно він знижує вироблення аденозину — речовини, що уповільнює реакції нервової системи. Це впливає на мозкову активність, пам’ять, увагу і настрій.

Крім того, на здоров’я мозку позитивно впливає чай із мелісою, чай на основі женьшеню і чай із розмарином. Їх періодично потрібно додавати у свій раціон, щоб поліпшити когнітивні здібності і самопочуття загалом.

: Новости Ю