Коронавирус оказался сильнее: суперсилач России скончался от последствий «ковида»

В российском Ельце от осложнений, спровоцированных «ковидом», умер российский гимнаст Владимир Синеглазов. Ему был 61 год.

Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ».

Синеглазов занимался гиревым спортом. На его счету 26 мировых рекордов, за которые в 2009 году он был признан «самым сильным человеком в России».

По сообщению российских СМИ, гири с которыми он выполнял силовые трюки, весили 90 кг. Они были сделаны по его индивидуальному заказу.

Синеглазов также являлся автором особой методики, благодаря которой, по его словам, сесть на шпагат после соответствующих тренировок, мог человек в любом возрасте. За это в Европе его прозвали «Королем шпагата».

Спортивная карьера силача продолжалась около 30 лет. До 2011 года он гастролировал с Театром силы с уникальными номерами.

Десять лет назад он оставил занятия гирями из-за начавшегося процесса разрушения суставов ног на фоне чрезмерных нагрузок.

Спортсмен скончался 1 октября в коронавирусном отделении больницы Ельца. Последние дни он провел в коме.

За день до этого от «ковида» скончалась его сестра.