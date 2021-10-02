В Чернигове напали на двух капитанов полиции. Один — погиб

В Чернигове, в ночь на субботу, 2 октября, прохожие обнаружили тело капитана полиции. Рядом с ним в бессознательном состоянии находился еще один правоохранитель, которого доставили в реанимацию.

Как сообщают Вести со ссылкой на источники в полиции, у обоих полицейских были травмы головы. По словам очевидцев, на месте ЧП было много крови.

Погибший и пострадавший служили в одном отделе. Оба – в звании капитана. На момент происшествия они были не на службе.

Уточняется, что полиция установила личности четырех человек, которые напали на полицейских. Двое уже доставлены в отделение полиции. Еще двоих разыскивают.

Причины конфликта, которые привели к трагическим последствиям, на данный момент неизвестны. Следствие продолжается. Правоохранители изучают видео с камер наблюдения, установленных в районе, где произошла трагедия.