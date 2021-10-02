Лукашенко рассказал «Си-эн-эн», когда он уйдет с поста президента

Американский телеканала «Си-эн-эн» взял интервью у «последнего диктатора Европы» Александра Лукашенко. Разговор обозревателя телеканала Мэтью Чанса с занимающим пост белорусского президента был записано в Минске 30 сентября.

В нем Лукашенко заявил, что будет «вечным президентом», если Запад продолжит «атаковать» страну. «Если вы нас будете атаковать, постоянно нас бомбить, лишать своего слова, своего лица и своей независимости, я буду вечным президентом. Я буду защищать то, что я создал вместе с белорусским народом даже ценой своей жизни», — сказал он.

Беседа длилась более часа. Однако в эфир «Си-эн-эн» вышло всего 7 минут. Телеканал выпустил фрагмент разговора, в котором Лукашенко отказался извиняться перед белорусами за террор. «Думаю, что это вообще не актуальный вопрос. В принципе мне извиняться не за что», — сказал он.

Анонсируя полную версию беседы, которая выйдет на телеканале «Беларусь 1», государственное агентство «Белта» охарактеризовало опубликованный фрагмент так: «Сама подача уже готового материала в эфире «Си-эн-эн» походила скорее не на интервью, а на наспех смонтированный сюжет. Большую часть семиминутного хронометража заняли различные видеонарезки и авторские замечания, полные уже привычных и набивших оскомину штампов о Беларуси и ее президенте».

Издание отметило, что предварительное соглашение на разговор Лукашенко дал 9 августа в ходе «Большого разговора с президентом». Тогда было поставлено условие, что интервью выйдет полностью, без купюр.