В Україні представили ексклюзивний вантажний автомобіль Scania

Як повідомляє SpecMachinery.com.ua, «Сканія Україна» анонсувала в Україні ексклюзивний вантажний автомобіль Scania P280 на базі шасі 4х2 з гаковим захватом і краном-маніпулятором для змінних кузовів від шведського виробника HIAB.

Автомобіль буде задіяний у комунальній сфері для збирання побутових відходів, зокрема для вивезення контейнерів різного типу. Обладнання справді унікальне та поки що не має аналогів в Україні.

Модель отримала базовий блок типу «HIDUO» з інтелектуальною системою «SPACE X4», яка включає систему захисту від перенавантажень «OLP» та сигналізує про: навантаження 90%, виникнення аварійних ситуацій, необхідність сервісного обслуговування.

Інтерфейс та кнопка аварійної зупинки розташовані з лівого боку крана-маніпулятора та на пульті дистанційного управління.

Управління краном-маніпулятором та системою стабілізації здійснюється за допомогою дистанційного пульту XSDrive на 10 функцій. Тут наявний універсальний захват KM 921 (системи «грибок» та «кільце»), а також пристрій для укладки захвату.

Слід відзначити також систему безпечного розміщення стріли «BDA», яка відслідковує її кут та положення під час складання і розкладання, автоматично блокуючи виконання операцій, що можуть призвести до пошкодження обладнання.

Нова вантажівка Scania має також зовнішній дисплей з електронною системою самодіагностики крана-маніпулятора, лічильником мотогодин та журналом фіксації помилок. Тут також встановлений LED прожектор для роботи в темну пору доби (з блоком реле та керуванням з пульта);

Як повідомляє SpecMachinery.com.ua, обслуговування автомобіля та обладнання здійснюється за контрактом MA. Доступ до пакету «Контроль» системи Scania FMS дозволяє слідкувати за місцезнаходженням автомобіля, планувати маршрути, контролювати експлуатаційні показники.

: specmachinery.com.ua