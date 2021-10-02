В Україні за добу з COVID-19 госпіталізовано 2692 пацієнтів та померло 203 людини – МОЗ

Про це повідомляє міністерство охорони здоров’я України.

«За добу 01 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 11 809 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1104, медпрацівників – 235). Також за минулу добу: госпіталізовано – 2 692 особи; летальних випадків – 203; одужало – 3 469 осіб», – йдеться у повідомленні.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1159), Львівській (1102), Дніпропетровській (965), Одеській (762) та Запорізькій (692) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 447 222 особи, одужало 2 261 924 пацієнтів, зафіксовано 56 649 летальних випадків та проведено 12 922 388 ПЛР-тестувань.

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