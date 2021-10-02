Президент Филиппин, показавший средний палец ЕС и оскорбивший президента США и генсека ООН, заявил об уходе из политики

Известный своим эксцентричным поведением президент Филиппин Родриго Дутерте внезапно заявил сегодня, что уходит из политики и не будет баллотироваться на пост вице-президента страны.

Напомним, именно Дутерте в начале своего президентского срока дал добро на проведение внесудебных казней наркодилеров и членов наркокартелей.

Тогдашние президент США Барак Обама, Генсек ООН Пан Ги Мун и Евросоюз осудили такую практику борьбы с наркоторговлей.

Первого Дутерте назвал «сукиным сыном» и обещал проклясть, второго назвал «дураком», а ЕС публично послал «к чёрту», сделав на камеры выразительный жест средним пальцем руки.

Согласно конституции, второй раз выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства Дутерте не может.

«Сегодня я объявляю о своем уходе из политики», — заявил он по пути на регистрацию кандидата в вице-президенты, передает агентство «Рейтер».

Все ожидали, что Дутерте выдвинет свою кандидатуру на эту должность, однако, как выяснилось, это предположение было ошибочным.

На пост вице-президента страны будет баллотироваться один из ближайших соратников нынешнего президента, сенатор от возглавляемой им правящей «Демократической партии Филиппин — Сила народа» Кристофер («Бонг») Го.

По мнению политических обозревателей, уход Дутерте из политики продиктован желанием расчистить путь на политический олимп в стране его дочери.

Сара Дутерте-Карпио, являющаяся мэром крупного портового города Давао (третьего по численности населения в стране), заявила ранее, что будет баллотироваться в президенты Филиппин в 2022 году лишь в случае, если отец откажется от борьбы за пост вице-президента.

Впрочем, наблюдатели не исключают, что в последний момент эксцентричный политик передумает и не пожелает «уходить на пенсию». По закону это возможно: последний срок регистрации кандидатов на пост вице-президента — пятница, 8 октября, однако отвод и их замена разрешены до 15 ноября.