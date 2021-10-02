Лию Ахеджакову вызвали на допрос в Следственный комитет

Народную артистку РФ Лию Ахеджакову вызвали на беседу в Следственный комитет, об этом, как пишет газета «Комсомольская правда», рассказала сама актриса на традиционном сборе трупы театра «Современник» перед открытием сезона.

Причиной вызова на допрос послужил спектакль «Первый хлеб». Ранее организация «Офицеры России» пожаловались в Генпрокуратуру и мэрию Москвы на постановку, в которой, по их мнению, героиня Ахеджаковой в негативном ключе отзывается о ветеранах войны. Также возмущение «Офицеров» вызвали «чрезмерное использования актерами ненормативной лексики и неприкрытая пропаганда однополой любви».

После жалобы разразился скандал, 83-летнуюю актрису начали травить в соцсетях, а глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить спектакль «на предмет возможного оскорбления ветеранов».

Ахеджакова отметила, что вся эта ситуация ее подкосила, и таких трудностей, как те, которые появились из-за спектакля, она не испытывала никогда и теперь боится выходить на сцену из-за угроз.

Ахеджакова известна своей активной гражданской позицией. Она неоднократно критиковала российские власти. Выступала против суда над Михаилом Ходорковским и процесса по делу «ЮКОСа». В 2013 году выступила на оппозиционном митинге на Болотной площади в Москве. В сентябре 2020 года поддержала протестные акции в Белоруссии, а в апреле этого года – оппозиционного политика Алексея Навального.