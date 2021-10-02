«Ковид» унес жизни 5 миллионов человек во всем мире

Количество человек, умерших от коронавирусной инфекции во всем мире, перевалило за 5 миллионов. Таковы данные информационного агентства «Рейтер», которое проводит собственный анализ сведений о пандемии.

Согласно информации издания, первые 2,5 миллиона болезнь унесла более чем за год, вторым 2,5 миллиона хватило восьми месяцев.

«Рейтер» отмечает, что в последние время более половины всех смертей от «ковида» приходится всего на 5 стран: США, Россию, Бразилию, Мексику и Индию.

За последнюю неделю в мире ежедневно регистрировалось в среднем 8 000 летальных исходов болезни, или около пяти смертей каждую минуту. Однако в последние недели мировой уровень смертности замедлился, пишет издание.

Отметим, что данные смертности от коронавируса агентства «Рейтер» разнятся со сведениями Университета Джонса Хопкинса, который собирает статистику по «ковиду». Сайт исследовательского учреждения дает на сегодняшний день 4.807.171 смертельный случай от заболевания в мире.