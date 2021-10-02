Шини в Україні різко подорожчають до зими: скільки віддадуть водії

В Україні вартість зимових шин уже виросла до 10%, при цьому ближче до початку зими очікується більш значне подорожчання. Є кілька причин для такої тенденції: виникли проблеми з поставками з Китаю, крім того, каучук став дефіцитним матеріалом, передає UaMotors .

Про це йдеться в матеріалі UBR. Уже зараз колесо коштує від 1100 до 2700 грн (це на 5-10% вище, ніж у минулий сезон). У середньому ціновому сегменті найпопулярнішою моделлю вважаються шини марки Hankook, а в преміум – Michelin X-Ice.

Скільки доведеться заплатити за заміну?

Крім вартості самої шини, також доведеться заплатити і за її заміну. Залежно від міста і сезону, ціна може варіюватися. Також багато що залежить і від самого автомобіля. За малолітражку потрібно віддати від 440 до 600 грн. При цьому седан більш значних розмірів може коштувати від 700 до 1000 грн. Йдеться про ціни в Києві, в регіонах вартість може бути відчутно меншою.

“Перевзути на зиму авто в цьому сезоні стане відчутно дорожче. Позначаються як самі покришки, що подорожчали, так і складності з логістикою з Китаю, де виробляється левова частка світових брендів”, – йдеться в матеріалі.

: uamotors.com.ua