Які сигнали і жести використовують на дорозі українські водії

Жести, звукові і світлові сигнали використовують досвідчені водії, вони допомагають легко сповістити іншим автомобілістам швидко і чітко корисну інформацію, яка може запобігти ДТП або навіть загибель.
Світлові сигнали
Коротке мигання аварійкою – подяка або вибачення;
Довгий миготіння аварійкою – попередження про затор або небезпечній ділянці;
Коротке мигання фарами – поступається дорогу;
Миготіння габаритами або «стопами» – прохання дотримуватися дистанції;
Включений лівий поворотник у вантажівки, що їде попереду і бачить куди більшу відстань – не можна обганяти, тому що їде зустрічний транспорт;
Блимає правий поворотник у вантажівки – дорога вільна для обгону;
Включений лівий поворотник в машині, підтискає ззаду (іноді супроводжується неодноразовим миготінням дальнім світлом) – прохання дати дорогу;
При русі з дальнім світлом зустрічні авто блимають теж дальнім – прохання перемкнути на ближнє світло, щоб не засліпило.
Жести руками
Ліва рука висунута в бокове вікно, їй рухають в напрямку руху – проїдь;
Періодичну рух долонею зверху вниз – пригальмуй;
Піднята вгору рука – спасибі;
Піднята рука долонею вгору – куди їдеш ?;
Круговий рух вказівним пальцем з поштовхом вниз – спущене колесо;
Поплескування долонею в повітрі – відкритий багажник;
Рука стисла в фігу – між коліс застряг камінь.
Звукові сигнали
Тривалий сигнал – попередження про небезпеку або вимога дати дорогу;
Два середньої тривалості сигналу – прохання їхати швидше;
Короткий сигнал – подяку.
: uamotors.com.ua