Які сигнали і жести використовують на дорозі українські водії

Жести, звукові і світлові сигнали використовують досвідчені водії, вони допомагають легко сповістити іншим автомобілістам швидко і чітко корисну інформацію, яка може запобігти ДТП або навіть загибель.

Світлові сигнали

Коротке мигання аварійкою – подяка або вибачення;

Довгий миготіння аварійкою – попередження про затор або небезпечній ділянці;

Коротке мигання фарами – поступається дорогу;

Миготіння габаритами або «стопами» – прохання дотримуватися дистанції;

Включений лівий поворотник у вантажівки, що їде попереду і бачить куди більшу відстань – не можна обганяти, тому що їде зустрічний транспорт;

Блимає правий поворотник у вантажівки – дорога вільна для обгону;

Включений лівий поворотник в машині, підтискає ззаду (іноді супроводжується неодноразовим миготінням дальнім світлом) – прохання дати дорогу;

При русі з дальнім світлом зустрічні авто блимають теж дальнім – прохання перемкнути на ближнє світло, щоб не засліпило.

Жести руками

Ліва рука висунута в бокове вікно, їй рухають в напрямку руху – проїдь;

Періодичну рух долонею зверху вниз – пригальмуй;

Піднята вгору рука – спасибі;

Піднята рука долонею вгору – куди їдеш ?;

Круговий рух вказівним пальцем з поштовхом вниз – спущене колесо;

Поплескування долонею в повітрі – відкритий багажник;

Рука стисла в фігу – між коліс застряг камінь.

Звукові сигнали

Тривалий сигнал – попередження про небезпеку або вимога дати дорогу;

Два середньої тривалості сигналу – прохання їхати швидше;

Короткий сигнал – подяку.

: uamotors.com.ua