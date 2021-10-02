Убил и закопал: жестокое убийство 17-летней русскоязычной девушки в Кирьят-Моцкине

Громкое убийство в Кирьят-Моцкине: сотрудники полиции обнаружили около «Хай-парка» (зоопарка) в этом хайфском пригороде расчлененное и закопанное тело 17-летней Литаль-Яэль Мельник из Ор-Акивы.

По подозрению в убийстве уже арестован 49-летний житель Кирьят-Моцкина, сотрудник психиатрической больницы в Тират ха-Кармеле, в которой Литаль Мельник лежала некоторое время назад.

В пятницу вечером в полицию обратилась бабушка убитой и рассказала, что внучка не приехала на выходные из интерната. Она сообщила, что Литаль страдает душевным расстройством, что она находилась в психиатрической больнице и там у нее завязалась связь с упомянутым мужчиной. В то же время она точно не знала, какого рода эта связь и отправилась ли внучка именно к этому мужчине.

В полиции через ашкелонское отделение связались с интернатом, опросили подруг девушки. Оказалось, что та впервые приехала в интернат лишь четыре дня назад и рассказала, что у нее «есть взрослый мужчина». Полицейские установили личность 49-летнего сотрудника психиатрической больницы и съездили к нему в адрес, но дома никого не оказалось. Пеленг телефонного номера пропавшей показал, что аппарат находится в районе хайфских пригородов.

Ночное патрулирование местности не принесло результата, но ранним утром в полицию позвонил сторож с одной из строек и рассказал, что видел, как два человека подъехали на машине к соседней стройке, затем он видел, как один из них что-то копал и уехал на автомобиле.

Приехав на стройплощадку, наряд полиции обнаружил свежевыкопанную могилу, из которой торчали две женские руки. У дома главного подозреваемого тотчас устроили засаду, и когда тот подъехал, его тут же арестовали.

Сейчас проверяется версия о том, что девушка была закопана еще живой.

Родители девушки проживают в России, в Израиле она жила с бабушкой, но из-за душевных проблем в последнее время находилась в психиатрической больнице, потом ее перевели в интернат, где она пробыла всего несколько дней.